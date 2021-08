Valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família - Agência Brasil

Valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família Agência Brasil

Publicado 20/08/2021 08:00

A Caixa Econômica Federal começa a disponibilizar nesta sexta-feira, 20, os pagamentos digitais da quinta parcela do auxílio emergencial de 2021. Os valores serão liberados de acordo com as datas de nascimento, ou seja, nesta sexta, será liberado o crédito para os beneficiários nascidos em janeiro.



A partir da data do crédito na conta, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais em todo o país.

Os beneficiários conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na Rede Lotérica e também podem pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”. Confira abaixo o calendário de crédito completo:



Nascidos em janeiro - 20/08

Nascidos em fevereiro e março - 21/08

Nascidos em abril - 22/08

Nascidos em maio - 24/08

Nascidos em junho - 25/08

Nascidos em julho - 26/08

Nascidos em agosto - 27/08

Nascidos em setembro e outubro - 28/08

Nascidos em novembro - 29/08

Nascidos em dezembro - 31/08



Já a disponibilização dos valores para saque referentes à quinta parcela está prevista para começar no dia 1º de setembro e também seguirá por ordem de nascimento. Confira abaixo o calendário completo de saques:



Nascidos em janeiro - 01/09

Nascidos em fevereiro - 02/09

Nascidos em março - 03/09

Nascidos em abril - 06/09

Nascidos em maio - 09/09

Nascidos em junho - 10/09

Nascidos em julho - 13/09

Nascidos em agosto - 14/089

Nascidos em setembro - 15/09

Nascidos em outubro - 16/09

Nascidos em novembro - 17/09

Nascidos em dezembro - 20/09



A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, os beneficiários poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo, ou realizar o saque em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.



O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. As famílias, em geral, recebem R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375 e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.



O governo federal também já anunciou o calendário para o pagamento das últimas duas parcelas do auxílio emergencial. Os pagamentos serão feitos entre agosto e novembro e se referem aos lotes da quinta, sexta e sétima parcelas. O cronograma também seguirá conforme o mês de nascimento dos trabalhadores. Confira abaixo:

Publicidade

Crédito por mês de nascimento - Ciclo 6



Nascidos em janeiro - 21/09

Nascidos em fevereiro - 22/09

Nascidos em março - 23/09

Nascidos em abril - 24/09

Nascidos em maio - 25/09

Nascidos em junho - 26/09

Nascidos em julho - 28/09

Nascidos em agosto - 29/09

Nascidos em setembro - 30/09

Nascidos em outubro - 01/10

Nascidos em novembro - 02/10

Nascidos em dezembro - 04/10



Saque por mês de nascimento - Ciclo 6



Nascidos em janeiro - 04/10

Nascidos em fevereiro e março - 05/10

Nascidos em abril - 06/10

Nascidos em maio - 08/10

Nascidos em junho - 11/10

Nascidos em julho - 13/10

Nascidos em agosto - 14/10

Nascidos em setembro - 15/10

Nascidos em outubro - 18/10

Nascidos em novembro e dezembro - 19/10

Publicidade

Crédito por mês de nascimento - Ciclo 7

Nascidos em janeiro - 20/10

Nascidos em fevereiro - 21/10

Nascidos em março - 22/10

Nascidos em abril e maio - 23/10

Nascidos em junho - 26/10

Nascidos em julho - 27/10

Nascidos em agosto - 28/10

Nascidos em setembro - 29/10

Nascidos em outubro e novembro - 30/10

Nascidos em dezembro - 01/11

Publicidade

Saque por mês de nascimento - ciclo 7



Nascidos em janeiro - 01/11

Nascidos em fevereiro - 03/11

Nascidos em março - 04/11

Nascidos em abril - 05/11

Nascidos em maio - 09/11

Nascidos em junho - 10/11

Nascidos em julho - 11/11

Nascidos em agosto - 12/11

Nascidos em setembro - 16/11

Nascidos em outubro - 17/11

Nascidos em novembro - 18/11

Nascidos em dezembro - 19/11