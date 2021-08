Ame Digital fecha parceria com a Serasa e passa a oferecer consulta e negociação de dívidas | Economia | O Dia

Pontuação da Serasa também é usada por empresas e instituições financeiras como um dos itens para a análise na concessão de crédito, como empréstimos, financiamentos e cartões - Imagem Internet

Publicado 19/08/2021 13:09

A Ame Digital, fintech e plataforma mobile de negócios, fez uma parceria com a Serasa e passou a oferecer, dentro do seu aplicativo, acesso ao Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do país que oferece descontos de até 90% com mais de 50 credoras de diversos segmentos. Além de terem toda a jornada de renegociação de dívidas dentro da plataforma da Ame, os clientes poderão consultar em tempo real o seu Serasa Score, uma pontuação de crédito que varia de 0 a 1.000.



O Serasa Score indica quais as chances de um determinado perfil pagar as contas em dia nos próximos 12 meses. A pontuação também é usada por empresas e instituições financeiras como um dos itens para a análise na concessão de crédito, como empréstimos, financiamentos e cartões.



"Estamos dando um passo muito importante rumo ao nosso compromisso de crédito para todos com a parceria Serasa e Ame. Ao plugar a maior plataforma de dívidas do país a um super app, proporcionamos a mais brasileiros a possibilidade em ter o nome limpo aumentando suas chances de acesso ao crédito", declarou o gerente da Serasa, Felipe Barone.



Como consultar?

Para fazer uso dos serviços, acesse a opção 'Serviços financeiros' no menu principal do aplicativo. Em seguida, vá até a área 'Saúde Financeira'e escolha a opção de consulta que deseja fazer.