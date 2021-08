Economia

Firjan: operação coordenada entre aeroportos do Rio pode injetar R$ 4,5 bilhões no PIB do estado por ano

Segundo a federação, a falta de integração pode diminuir voos para passageiros e para o transporte de cargas, aumentar custos, reduzindo a competitividade do estado do Rio e do país

Publicado há 4 horas