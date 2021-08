Comércio lojista do município do Rio registrou crescimento de 2,5% nas vendas em julho - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/08/2021 10:16 | Atualizado 24/08/2021 10:16

Rio - O comércio lojista do município do Rio registrou crescimento de 2,5% nas vendas em julho, em comparação com o mesmo mês de 2020, de acordo com a pesquisa Termômetro de Vendas divulgada mensalmente pelo CDLRio e pelo SindilojasRio, que abrange cerca de 500 estabelecimentos comerciais da cidade. Foi o segundo mês consecutivo de resultado positivo (em junho aumentou 0,5%).



A pesquisa mostra que os indicadores do mês de julho foram puxados principalmente pelo crescimento das vendas do Ramo Mole (confecções e calçados) e pelo Ramo Duro (eletrodomésticos e móveis). A modalidade de pagamento mais utilizada pelos clientes foi a venda a prazo com mais 5,8%, seguida da venda à vista com 3,0%.



Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, que juntos representam mais de 30 mil estabelecimentos comerciais, julho registrou o segundo resultado positivo do ano. “Este desempenho, mais uma vez, foi motivado pela diminuição das restrições impostas ao comércio pela pandemia e também pelo aumento do número das pessoas vacinadas que vem encorajando os consumidores a sair para as compras. Além disso as vendas também foram aquecidas pela ação proativa dos lojistas, estimulando os consumidores com liquidações, promoções, planos de pagamento diversificados e crediário mais fácil”, explica Aldo.



Em relação às vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais, no Ramo Mole (bens não duráveis) as lojas da Zona Sul venderam mais 5,7%, as do Centro mais 4,5% e as da Zona Note mais 3,7%. No Ramo Duro (bens duráveis) as lojas da Zona Norte faturaram mais 5,5%, as do Centro mais 4,5% e as da Zona Sul mais 2,9%.