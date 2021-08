Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal) - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 24/08/2021 10:01 | Atualizado 24/08/2021 10:03

A Receita Federal abriu, nesta terça-feira, 24, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 (IRPF). Essa nova etapa contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O valor será depositado no dia 31 deste mês. Ao todo, serão creditados R$ 5,1 bilhões para 3.819.743 contribuintes.



Desse total, R$ 273.252.487,49 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 8.185 contribuintes idosos acima de 80 anos, 67.893 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.088 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 26.647 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 3.710.930 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 16 de agosto.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet ( http://idg.receita.fazenda.gov.br ). Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.