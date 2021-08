Primeiro dia da terceira edição do Movimento Rio em Frente contou com a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito Eduardo Paes - Eduardo Uzal

Publicado 24/08/2021 07:00 | Atualizado 24/08/2021 07:14

Rio - O primeiro dia do Movimento Rio em Frente da Fecomércio em parceria com o jornal O DIA e apoio do Rio de Mãos Dadas contou com um debate entre o governador Claudio Castro e o prefeito Eduardo Paes com o tema O Rio na direção certa: desafios e projetos. O evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube do jornal O DIA sob a mediação do jornalista Marlon Brum. Os assuntos mais discutidos em clima de otimismo foram a aceleração da vacinação, reabertura do comércio, bares e restaurantes, reativação dos estaleiros cariocas e o planejamento de investimentos em obras de infraestrutura e mobilidade, gerando milhares de novos empregos no Estado do Rio de Janeiro.

“No momento que conseguimos juntar estado e economia é um momento muito bom para discutir caminhos e alinhar formas de pensamento”, diz o presidente da Fecomércio Antonio Florencio de Queiroz Jr.

“As medidas que estamos tomando são sustentáveis e vão na direção certa, tanto no município quanto no estado”, diz Eduardo Paes, ressaltando a importância entre a união entre os dois níveis de governo (prefeito e governador).

Além disso, Claudio Castro ressalta a importância do diálogo entre os setores econômicos para a melhoria do rio. “Ouvir, o comércio, ouvir a indústria, ouvir todos é fundamental para o Estado investir nas áreas certas. Esse investimento do Estado é fundamental para a retomada, mas precisa ser feito de maneira coordenada para provocar o melhor resultado possível. Só em eventos como o Movimento Rio em Frente, só ouvindo gente que já tem essa experiência na questão econômica que conseguiremos fazer a verdadeira retomada”, diz o governador.

Retomada econômica

Paes diz que a retomada está prevista para setembro, quando a vacinação da segunda dose estiver mais adiantada. Ambientes abertos com máscara, danceterias, boates e casas de show estão no planejamento. “A ideia é seguir em frente no processo de reabertura a partir dos percentuais de vacinação”, diz.

Projetos

Vários projetos de mobilidade estão sendo discutidos pelo governo do estado: TransBaixada, conclusão da estação de metro da Gávea, VLT entre São Gonçalo e Niterói, retomada das ferrovias para facilitar o escoamento de produtos do interior e ligação com Porto Açu.

O carnaval e Réveillon também foram debatidos, Eduardo Paes diz que tudo está caminhando para que os eventos aconteçam em 2022. "Atingimos 90% da população adulta da nossa cidade com a vacinação da primeira dose. Hoje, com a segunda dose, estamos chegando próximo de 50%. Isso é muito, mas muito maior do que várias cidades do mundo que já começaram a abrir ", diz. Ele ressalta que fazer eventos como carnaval e réveillon não é uma tarefa simples e que esse planejamento está sendo feito.

Queiroz encerra o evento falando da importância na discussão de temas como estes, com a presença do governador e prefeito juntos e destaca que foram criados 40 mil novas empresas. "De janeiro à julho foram abertas no estado do Rio 40 mil novas empresas. São 63% acima do mesmo período em relação ao ano passado", conclui em saldo positivo o primeiro dia do evento.

Sobre o movimento



O segundo dia do evento ocorre nesta terça-feira (24), cujo o tema Desafio dos empresários será debatido com Felipe Mussalem (presidente das Casas Pedro), Bruno Cani (fundador da Resília Educação), Antonio Melo Alvarenga Neto (diretor-superintendente do Sebrae-RJ) e Higo Lopes (Gerente de Marketing da Granado). A cobertura começa às 10:30 pelo Facebook e Youtube do Jornal O DIA.

Confira o restante da programação da semana:

Quarta-feira (25/08):

No terceiro dia palestrantes convidados apresentarão dois painéis, o primeiro, das 10h às 11:45 terá como tema Conexão Humana, eventos e o Estado do Rio, com a palestra de Simon Mayle (Diretor de eventos da ILTM da América do Norte, ILTM da América Latina, PROUD Experiences e WTM Latin America, RX Global) e debate de Gustavo Tutuca (secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro) e Michael Nagy (Diretor de Marketing do Fairmont Hotel).

Um outro painel, desta vez sobre Retomada dos eventos e impacto do Turismo no Rio de Janeiro será apresentado de 12h até 13:30 com a participação de Antônia Leite Barbosa (subsecretária de Promoção de Eventos do Município do Rio), Sergio Ricardo de Almeida (Presidente da TurisRio), Adriana Homem de Carvalho (Assessora de Turismo da Fecomércio), Cristiano Botinha (Sócio e Diretor da vertical de música da V3A) e alguns convidados especialistas do setor.



Quinta-feira (26/08):



Palestrantes convidados irão apresentar das 10 até 12:30 o tema Mobilidade- caminhos da mobilidade para o futuro sustentável no Rio. Estão confirmados os seguintes nomes: Lorena Freitas (ITDP – Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), Márcio Hannas (Presidente do VLT Carioca) e Alexandre Rojas (Engenheiro de Transportes da Uerj).



Sexta-feira (27/08):



O último dia terá como tema de encerramento “Retoma Rio”, com representantes da área de desenvolvimento, segurança e comércio, visto que a retomada envolve diversas áreas da economia. O horário do evento é das 10 até 12:30 e terá a participação de Vinicius Farah (Secretário de Desenvolvimento do Estado), Alan Turnowski (Chefe de Polícia), Vander Giordano (Vice-Presidente Institucional da Multiplan e também membro do conselho da ABRASCE) e Sergio Castro Jr (Diretor da Sergio Castro Imóveis).