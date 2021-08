O site do FGTS recebe mais de 8 milhões de acessos por ano, média de 660 mil acessos por mês - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O site do FGTS recebe mais de 8 milhões de acessos por ano, média de 660 mil acessos por mêsMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/08/2021 10:15

A Caixa lança, nesta quarta-feira, 25, a nova página eletrônica do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), elaborada a partir de pesquisa realizada com usuários no site até então em uso, onde foram identificadas as principais necessidades dos clientes. A página pode ser acessada pelo site www.fgts.gov.br

Com essa ação, ao mesmo tempo em que a atual gestão da Caixa facilita a comunicação virtual com o cliente do Fundo, comemora a retirada da ressalva do balanço do FGTS de 2020, fato que não ocorria desde 2015, bem como celebra a finalização do depósito do lucro do FGTS de 2020 nas contas dos trabalhadores, antes do prazo regulamentar de 31 de agosto.

Publicidade

Essas informações, dentre outras, estão disponíveis no novo site do FGTS, que recebe mais de 8 milhões de acessos por ano, média de 660 mil acessos por mês, oriundos de mais de 150 países.

O novo site possui design moderno e conteúdo completamente revisado e adaptável a todos os formatos de tela e aos mais variados dispositivos eletrônicos (computador, tablet e smartphone). Além disso, os motores de busca e localização de conteúdo foram otimizados e o conteúdo categorizado para cada nicho - Trabalhador, Empregador e Investimentos. Na área de Investimentos, estão informações sobre aplicações do Fundo, Financiamentos e Programas do FGTS.

Publicidade

Na TV FGTS, área interativa do site, estão disponíveis vídeos produzidos pela Caixa relacionados ao Fundo, além das reuniões do Conselho Curador, que são transmitidas ao vivo na página, de acordo com o calendário de reuniões do Conselho.

Publicidade

A navegação pelo site é intuitiva e foi concebida para ser uma experiência agradável ao usuário, sendo que os assuntos de maior interesse público estão em destaque na primeira página.

Para reforçar o compromisso com a transparência e governança na gestão do FGTS, foi criada uma página dedicada aos Relatórios, Demonstrações Financeiras, Balanços e Balancetes do Fundo, que presta contas à sociedade e ratifica a importância do FGTS para o Brasil.

Publicidade

Transparência na relação com os cidadãos, seriedade na prestação de contas, agilidade na distribuição de R$ 8,1 bilhões de lucro nas mais de 191 milhões de contas dos trabalhadores antes do prazo previsto, além da retirada da ressalva do balanço de 2020 do FGTS, terminam por demonstrar o compromisso da atual gestão do banco com a transparência na administração e operacionalização do Fundo de Garantia.