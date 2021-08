Economia

Beneficiários do Bolsa Família com final de NIS 7 recebem quinta parcela do auxílio nesta quinta-feira

Recursos pode ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica, além de estarem disponíveis para saque com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão

Publicado há 4 horas