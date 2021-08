Programa de Gestão do Atendimento Presencial (PGAP) foi prorrogado até 30 de setembro - Reprodução/ Internet

Publicado 26/08/2021 17:36

Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu prorrogar, até 30 de setembro, a experiência-piloto do Programa de Gestão do Atendimento Presencial (PGAP), que pretende reduzir a fila de espera por benefícios previdenciários. O Ministério da Economia publicou a portaria nº 1.339 no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 26.

O projeto estipula metas e concede pontuação para incentivar os servidores na realização dos atendimentos presenciais. De acordo com a portaria nº 1.315, publicada em 21 de junho passado, os servidores que participam do programa ficam dispensados do controle de frequência, sendo submetidos às metas diárias.

A portaria estabelece também que os servidores participantes, que atendem diretamente e indiretamente ao público, devem cumprir as seguintes metas diárias: de 4,27 pontos, quando possuírem jornada de 40 horas semanais e de 3,20 pontos, quando possuírem jornada de 30 horas semanais.

Segundo o texto, os servidores participantes da experiência-piloto que atendem ao público diretamente deverão, obrigatoriamente, cumprir os atendimentos agendados, não podendo ser substituídos por tarefas, exceto no caso de não comparecimento do segurado ou não preenchimento da agenda.

"O usuário que tiver atendimento agendado terá tolerância de atraso de até 10 minutos após o horário estimado para o atendimento, observado que, após esse prazo de tolerância o agendamento será cancelado e não poderá ser entregue a senha para atendimento", acrescentou a portaria.