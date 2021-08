Caixa Econômica Federal - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 26/08/2021 19:30 | Atualizado 27/08/2021 11:27

A Caixa Econômica concedeu R$ 9,1 bilhões pela linha de crédito antecipação de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em um ano. Desde seu lançamento, de 27 de julho de 2020 até 31 de julho deste ano, 1,9 milhão de clientes realizaram a antecipação pela CAIXA, distribuídos em 4,6 milhões de operações.

O produto de crédito oferece condições diferenciadas aos trabalhadores, que não precisam esperar o mês de seu aniversário para terem acesso aos recursos do Saque-Aniversário do FGTS. Os trabalhadores podem antecipar até três saques (referente a três anos) a que têm direito na modalidade Saque-Aniversário.

A taxa de juros é uma das mais baixas para empréstimos a pessoas físicas, de 1,09% a.m., sendo que não é necessária a avaliação de risco de crédito.

Como solicitar o crédito

Para contratação pela Caixa, o trabalhador deve indicar o banco como instituição financeira para realização do crédito com garantia do saque-aniversário do FGTS . A liquidação da operação de empréstimo é realizada pelo Agente Operador, diretamente à IF por meio do débito na conta vinculada FGTS do trabalhador no dia previsto para o pagamento do Saque-Aniversário, sem impactar em sua capacidade de pagamento e na possibilidade de contratar outras linhas de crédito com a Caixa.

A liberação da linha de crédito Antecipação do Saque-Aniversário pode ser realizada de forma 100% digital, pelo Internet Banking CAIXA ou app CAIXA. Aqueles que ainda não forem clientes do banco podem solicitar em qualquer agência da CAIXA. As condições podem ser conferidas em caixa.gov.br/atencipefgts.

Das operações da linha de crédito de Antecipação do Saque-aniversario já realizadas pela Caixa, 45% foram solicitadas por clientes sem renda e mais de 38% por clientes com rendimentos de até R$ 2 mil, ou seja, estes dois grupos correspondem a cerca de 84% das contratações.

A modalidade de saque permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês do seu aniversário, em alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. A adesão ao Saque-Aniversário é uma escolha do trabalhador e condição essencial para contratação de empréstimo com cessão alienação dos créditos FGTS. A adesão pode ser realizada pelo aplicativo FGTS, site fgts.caixa.gov.br, Internet Banking e app CAIXA.