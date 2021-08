Valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família - Agência Brasil

Valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família Agência Brasil

Publicado 27/08/2021 08:22

A Caixa realiza nesta sexta-feira, 27, mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial 2021. Beneficiários nascidos em agosto receberam os recursos referentes à quinta parcela do auxílio em suas contas digitais.



A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na Rede Lotérica de todo o Brasil.

Confira o calendário completo:



Nascidos em janeiro - 20 de agosto

Nascidos em fevereiro - 21 de agosto

Nascidos em março - 21 de agosto

Nascidos em abril - 22 de agosto

Nascidos em maio - 24 de agosto

Nascidos em junho - 25 de agosto

Nascidos em julho - 26 de agosto

Nascidos em agosto - 27 de agosto

Nascidos em setembro - 28 de agosto

Nascidos em outubro - 28 de agosto

Nascidos em novembro - 29 de agosto

Nascidos em dezembro - 31 de agosto