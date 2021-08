Na foto, da esquerda para a direita: Marlon Brum, Márcio Hannas, Lorena Freitas e Alexandre Rojas - Eduardo Uzal

Publicado 27/08/2021 07:00

Rio - O quarto dia do Movimento Rio em Frente da Fecomércio em parceria com o jornal O DIA e apoio do Rio de Mãos Dadas ocorreu nesta quinta-feira (26), o tema Caminhos da Mobilidade para o Futuro Sustentável no Rio foi debatido por Lorena Freitas (Coordenadora de Gestão da Mobilidade ITDP – Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), Márcio Hannas (Presidente do VLT Carioca) e Alexandre Rojas (Engenheiro de Transportes da Uerj) sob a mediação do jornalista Marlon Brum. O evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube do jornal O DIA.

Projetos de revitalização do centro do Rio foram discutidos tanto na questão de lazer e trabalho quanto para moradia. "Hoje quando se fala em projeto de reviver centro, que busca estimular moradias na região central do Rio o VLT é parte fundamental dessa estratégia, você tem um transporte de qualidade servindo as pessoas que vão morar e circular naquela região”, diz Marcio Hannas, presidente do VLT Carioca.

Após um questionamento sobre uma possível extensão do VLT para a zona norte, Hannas diz que é possível, mas que depende do planejando da cidade. O primeiro passo anunciado foi a extensão do VLT para o gasômetro, anunciado pelo prefeito Eduardo Paes.

Em relação ao BRT e sua superlotação, Alexandre Rojas afirma que a solução seria a transferência para uma modalidade de veículos que consiga abranger uma maior capacidade. "A quantidade de pessoas que quer viajar é muito maior do que a que o transporte abrange, isso gera a superlotação e a degradação do BRT. Ali deveria ter um transporte por trilho”, diz Rojas.

Ainda sobre a superlotação, Hannas diz que a solução seria a implantação de um bilhete único com maior quantidade de integrações poderia estimular o uso de outros veículos, diminuindo a superlotação dos transportes. "A gente tem um problema no estado, o bilhete único estadual ele só tem duas pernas de integração. Então quando a pessoa mora um pouco mais distante da linha do trem, ela precisa pegar um transporte até o trem, pegar o trem e depois pegar outro transporte público para chegar ao final do seu destino. O fato de termos um bilhete estadual só com duas pernas não incentiva o uso do troncal, que é fundamental", diz.

A questão do trânsito intenso na cidade do Rio também foi abordada. Para Lorena Freitas, coordenadora de gestão da mobilidade do ITDP (Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), uma das soluções é a implementação de ciclovias principalmente no trecho do subúrbio carioca. "Ter uma infraestrutura viável e segura para bicicletas. A bicicleta consegue cobrir curtas e médias distâncias. Então você tiraria uma quantidade significativa de carros da rua para essas viagens de curtas e médias distancias se existir essa infraestrutura. Principalmente no subúrbio do Rio, temos atividade de bairro muito intensas, mas sem a infraestrutura necessária para as pessoas poderem circular", diz.

“Fazer com que essa frota chegue a lugares que ela ainda não chega, o que fará com que muitas pessoas optem pelo transporte público, diminuindo o transito causado pela grande quantidade de transportes particulares”, complementa Lorena. “Eu diria que a curto e médio prazo que as prioridades seriam um investimento forte em transporte público que atenda de forma mais homogênea, menos concentrada, e uma ampliação dessa infraestrutura para circulação a pé e de bicicleta”, finaliza.

Sem um propósito, esse deslocamento não ocorre, seja para escola, trabalho, lazer entre outros, o deslocamento pela cidade acontece por conta de um evento. “Eu não vou me deslocar sem uma determinada razão”, diz Alexandre Rojas, Engenheiro de Transportes da UERJ. Além disso, Rojas completa que a mobilidade está diretamente ligada a economia da cidade. “Uma vez que eu possa me deslocar com facilidade a economia melhora. Um dos indicadores sobre a economia é a capacidade de mobilização das pessoas”, finaliza.

O último dia do evento será nesta sexta-feira (27) e terá como tema de encerramento “Retoma Rio”, com representantes da área de desenvolvimento, segurança e comércio, visto que a retomada envolve diversas áreas da economia. O horário do evento é das 10 até 12:30 e terá a participação de Vinicius Farah (Secretário de Desenvolvimento do Estado), Rodrigo Teixeira de Oliveira (Subsecretário de Planejamento e Integração Opcional) e Vander Giordano (Vice-Presidente Institucional da Multiplan.