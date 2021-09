Banco do Brasil deverá prestar esclarecimentos sobre problemas ocorridos no sistema interno e no app - Divulgação

Publicado 01/09/2021 14:42

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, informou, nesta quarta-feira, 1º, que notificou o Banco do Brasil a prestar esclarecimentos sobre problemas ocorridos no sistema interno do instituição financeira , assim como no aplicativo, na última sexta-feira, 27.O sistema do banco ficou fora do ar por sete horas, só voltando a funcionar às 22h. De acordo com o Procon Carioca, a falha deixou cerca de 54 milhões clientes da instituição sem acesso aos cartões de crédito e débito, ao internet banking e ao Pix. Alguns usuários relataram problemas até mesmo para realizar saques e transferências nas agências bancárias. Estima-se que a falha na rede do banco tenha começado por volta das 15h.A partir do recebimento da notificação, o BB terá 10 dias para apresentar a defesa ao Procon Carioca. Dentre as questões que devem ser explicadas, estão as providências que o banco irá tomar nos casos em que os usuários não conseguiram realizar suas transações e, consequentemente, perderam os prazos, além da estratégia de comunicação da instituição sobre o problema aos clientes."Esse procedimento visa apurar eventual infração prevista no Código de Defesa do Consumidor, já que a falta dos serviços levou muitos clientes a passar por situações de constrangimento, como não ter suas comprar autorizadas, em compras por débito ou credito", esclarece Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca.