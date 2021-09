De acordo com a pesquisa, as carteiras digitais conquistaram popularidade nos últimos meses - Reprodução internet

Publicado 02/09/2021 14:14 | Atualizado 02/09/2021 14:16

Rio - As carteiras digitais conquistaram popularidade nos últimos meses, se tornando um dos meios de pagamentos mais conhecidos entre as pessoas (80%), ficando atrás apenas de cartão de crédito (85%), boleto bancário (84%) e cartão de débito (83%). Os dados são da pesquisa “O cenário das carteiras digitais no Brasil” realizada pela Serasa, em parceria com a Opinion Box, para entender melhor o perfil dos usuários brasileiros sobre o serviço e a relação com outros meios de pagamento conhecidos.



O estudo, que entrevistou mais de dois mil brasileiros, constatou que o conhecimento e o uso deste meio de pagamento já são amplos entre os consumidores, que buscam cada vez mais diferentes benefícios em seus dispositivos móveis: dos que mencionaram que conhecem a carteira digital, 63% dos entrevistados já utilizaram, pelo menos uma vez, este modelo de pagamento.



Com relação às regiões, a pesquisa aponta que, dos usuários que afirmam já utilizar a carteira digital, a maior concentração está no Sudeste e Nordeste do Brasil, classes C, D e E, com idade entre 30 e 39 anos. A distribuição dos usuários das carteiras digitais é semelhante ao perfil de brasileiros conectados do Painel de Consumidores da Opinion Box, que agrega internautas e usuários de smartphones brasileiros. Segundo o estudo, os adeptos do meio de pagamento demonstram possuir uma vida financeira bem diversificada e utilizam serviços que se adequem às suas necessidades em diferentes momentos.



Para Matheus Moura, gerente executivo de marketing da Serasa, a pesquisa reforça a importância da oferta de diferentes serviços dentro de um ecossistema, que deve estar preparado para atender às diferentes necessidades dos consumidores que vão desde a recarga do celular até o pagamento de aluguel.

“Acreditamos que criar um ambiente seguro onde o usuário tenha acesso à diferentes serviços e benefícios é essencial para melhorar a vida financeira do brasileiro, de forma simples e descomplicada. A Serasa, por exemplo, entendeu isso e lançou a sua carteira digital para tornar a vida financeira dos consumidores mais prática”. Nos pagamentos de contas por meio da carteira digital, os usuários também apostam na diversidade sendo: recarga de celular, cartão de crédito, aluguel e prestação de imóvel os serviços mais utilizados.



De acordo com Matheus, a carteira digital da Serasa é mais uma opção para facilitar os pagamentos e tornar a rotina financeira mais tranquila: “Por ser integrada aos demais serviços da empresa, ela permite acessar o saldo e fazer pagamentos enquanto verifica o Serasa Score, as dívidas que podem ser negociadas, as ofertas de cartão de crédito e empréstimo, além de todos os outros produtos da Serasa”, completa.

Benefícios



Outro dado que a pesquisa revela é que junto à essa busca pela diversidade de serviços, também estão os benefícios oferecidos e para isso, o usuário não se importa com a quantidade de carteiras que são adotadas. Entre os benefícios apontados como essenciais em uma carteira digital, o cashback é considerado por 53% dos entrevistados como uma função essencial.

O serviço funciona como um “programa de recompensas”. Hoje, quando o cliente realiza uma compra, ele recebe de volta parte do valor gasto ou investido. A quantia pode ser transferida para uma conta corrente para ser sacada ou até mesmo utilizada para adquirir outros produtos ou serviços. Na sequência de função essencial estão: pagamentos (37%) e transferências como DOC, TED e PIX (33%).