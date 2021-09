Inter lança linha de crédito que financia até 100% da construção de casas residenciais em condomínios - Freepik

Publicado 08/09/2021 16:15 | Atualizado 08/09/2021 16:17

Rio - O Banco Inter anunciou, nesta quarta-feira (8), o lançamento de uma nova linha de crédito para quem busca realizar o sonho da casa própria. De acordo com a instituição, o novo produto chega ao mercado imobiliário para atender a uma demanda reprimida de proprietários de terrenos que buscam financiamento para construir o imóvel dos seus sonhos.



A novidade é voltada para donos de terrenos que tenham o lote 100% quitado em condomínios residenciais fechados. Com taxas a partir de 9% ao ano mais Taxa Referencial (TR), a linha de crédito pode cobrir até 100% do valor da obra, com pagamentos divididos em até 360 meses (30 anos) a partir da data de início da construção.



"Acreditamos muito nesse produto, especialmente porque já observamos uma demanda consistente no mercado. Muitas vezes as pessoas usam outro produto nosso, o Home Equity, que é o empréstimo com a garantia de um imóvel, para levantar recursos para a construção. A partir desta percepção e observando a alto volume de construção nos condomínios residenciais, entendemos que seria possível oferecer um produto específico com a finalidade de construção. Não existem muitos bancos atuando neste mercado e, como é um setor que vem forte nos últimos anos, aliado ao movimento de busca por qualidade de vida gerado pela pandemia, acreditamos que isto vai continuar em expansão", explicou Victor Botelho, superintendente de Produtos de Crédito Imobiliário do Inter.



Tão logo a residência fique pronta, a linha de financiamento prevê que a construção seja averbada com o Habite-se, fazendo parte, junto com o terreno, da garantia ao crédito concedido. Cada contrato está segurado nos pontos referentes ao MIP (todo o contrato), Risco de Engenharia (construção) e DFI (imóvel pronto). São elegíveis ao crédito pessoas físicas com terrenos/lotes já quitados, com alvará e projeto executivo aprovados pela prefeitura local.



Victor Botelho acrescenta que o Inter não vai parar por aí quando o assunto é crédito imobiliário para quem quer construir. "Estamos estudando outros produtos que ainda serão lançados, ampliando o público elegível para contratação", completa o superintendente.

Outras opções



O Inter também tem uma linha de financiamento imobiliário voltada para clientes que planejam comprar um imóvel. Nessa modalidade o cliente pode financiar até 70% do valor em no máximo 30 anos. Para essa linha estão disponíveis contratos com TR, IPCA e Poupança. Já o Home Equity (Empréstimo com Garantia de Imóvel) é indicado para clientes que já possuem imóvel próprio e necessitam de um crédito cujo valor pode ser usado para qualquer finalidade. O cliente pode obter um crédito de R$ 30 mil até 50% do valor do imóvel, para pagar em até 240 meses. Outra opção é a portabilidade, que permite ao cliente trazer seus contratos de financiamento ou Home Equity de outro banco para o Inter, reduzindo as suas parcelas mensais.

Já o Banco Itaú tem o Consorcio Itaú, que além de ter uma prateleira de cartas, prazos e parcelas que atendem às mais diversas necessidades, oferece flexibilidade aos clientes para utilizar o crédito na aquisição de um imóvel, terreno, reformar e até construir. "O consórcio é um produto mais inclusivo, uma opção para quem não tem acesso a crédito e financiamento, com facilidade de contratação", informou o banco.

O Bradesco dispõe de um produto chamado término de construção, que consiste em financiar casa sobre terreno totalmente quitado. É possível financiar até 70 % do valor do projeto, devendo o cliente entrar com os 30% iniciais.