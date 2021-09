CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Publicado 14/09/2021 12:28 | Atualizado 14/09/2021 12:29

A Enel Distribuição Rio concluiu as obras de modernização na Subestação Vila Verde, unidade que atende parte da cidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Nesta etapa, foi finalizada a construção de um novo alimentador (circuito que sai da subestação levando energia elétrica para os transformadores de distribuição), adequação do barramento (para liberação de uma maior potência do transformador da subestação), além das substituições do disjuntor geral do transformador de força e de 18 chaves monopolares (equipamentos usados para abrir e fechar os circuitos elétricos). Essa intervenção é a segunda e última fase de uma ação que aumenta a capacidade de distribuição da subestação. A primeira foi a substituição do transformador de 12 MVA por um mais moderno e com maior capacidade, de 25 MVA. A distribuidora investiu cerca de R$ 1,6 milhões na modernização da subestação, que vai beneficiar mais de 23 mil clientes dos bairros de Vila Verde, Rio Dourado, Iriri e Cidade Praiana.



Todos os novos equipamentos instalados colaboram para a ampliação da capacidade de distribuição e preparam a Subestação Vila Verde para receber mais clientes e atender a demanda crescente na cidade de Rio das Ostras, além de aumentar a qualidade do fornecimento para os clientes que já fazem parte da rede.



Para evitar que os clientes atendidos pela Subestação Vila Verde tivessem uma pausa no fornecimento durante a obra, a equipe técnica optou por fazer uma manobra utilizando suprimento de geração assistida. Com o uso de uma subestação móvel, foi possível desligar a rede para a obra sem causar a interrupção do fornecimento de energia da região. “Essa solução evitou que cerca de 24,5 mil clientes tivessem uma pausa de fornecimento durante a execução das intervenções, nas duas etapas da obra”, afirma Rover França, Responsável por Obras de Alta Tensão.



A obra da Subestação Vila Verde faz parte de um projeto de modernização de equipamentos de subestações da Enel Rio. Até o momento, já foram realizadas três ações do projeto. A primeira foi na Subestação de Bingen, que atende parte da população de Petrópolis, e a segunda na Subestação Barcelos, em São João da Barra. No total, a distribuidora pretende modernizar 16 grandes equipamentos em subestações de toda a sua área de concessão.



Redes do futuro



Nos últimos dois anos, a Enel Distribuição Rio investiu cerca de R$ 1,5 bilhão em serviços que contribuíram com a melhora na qualidade do fornecimento de energia ao cliente. O investimento em novos equipamentos faz parte de um plano para aumentar o potencial de distribuição da empresa e suprir o aumento de demanda previsto para os próximos anos no Estado. Além da modernização da rede, a Enel Rio investe em equipamentos telecomandados, drones para monitoramento externo das redes e capacitação para as equipes técnicas.



Os resultados de todos esses investimentos se refletem nos indicadores de qualidade: em toda a área de concessão no estado do Rio, no primeiro semestre de 2021, o Índice regulatório de Duração de Interrupção (DEC) e Índice regulatório de Frequência de Interrupção (FEC) registraram melhora de 7,1% e de 16,8%, respectivamente, como resultado dos investimentos realizados nos últimos anos na modernização e automação da rede elétrica.

Sobre a Enel Distribuição Rio



A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 2,7 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.