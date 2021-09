Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães - Reprodução/Alan Santos

Publicado 13/09/2021 20:24 | Atualizado 13/09/2021 20:38

O Programa Habite Seguro, lançado nesta segunda-feira, 13, pelo Ministério da Justiça e operado pela Caixa Econômica Federal, pode ser replicado para outros setores, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Essa primeira versão, elaborada pelo Ministério da Justiça, é financiada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública e se destina a profissionais da segurança pública, da ativa ou da reserva, que por meio do programa obtêm condições beneficiadas para a compra da casa própria.

"É maravilhoso esse segmento ter essa possibilidade, mas qualquer segmento, se qualquer ministério tiver um fundo parecido, já está aprovado na Caixa Econômica Federal, até sob as mesmas regras", disse Guimarães durante solenidade no Palácio do Planalto para lançamento do programa. Segundo ele, por meio do Habite Seguro será possível financiar até 90% do valor de avaliação do imóvel, e nos imóveis retomados, a Caixa vai a 100%

Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, a prioridade do programa são os profissionais de segurança com renda bruta de até R$ 7 mil mensais. "Mas todos os profissionais acima dessa faixa de renda também terão acesso ao programa", afirmou, também durante a solenidade.

Guimarães salientou ainda que "qualquer banco pode realizar essa operação". A Caixa, segundo ele, exerce o papel de agente operador do Habite Seguro.