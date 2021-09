Light - Divulgação/ Light

Publicado 13/09/2021 17:45

Disponível na loja do Google, o aplicativo Light Clientes resolveu aprimorar a ferramenta para trazer mais agilidade e facilidade na busca feita pelos consumidores. Os serviços oferecidos atualmente são: segunda via de conta, comprovante de conta paga, acesso à fatura digital, histórico de consumo e demanda, solicitação de religação, parcelamento de débitos, alteração de dados cadastrais, troca de titularidade, encerramento de contrato e informes sobre falta de luz.



Segundo a empresa, o aprimoramento do canal é fruto do comprometimento da Light com ações de melhorias nos processos e canais de relacionamento com os clientes. Com as novas funcionalidades do aplicativo, a empresa quer garantir ao cliente maior facilidade de navegação e redução no tempo de atendimento.

A companhia segue à disposição pelos outros canais de atendimento: WhatsApp: (21) 99981-6059, agência Virtual (https://agenciavirtual.light.com.br/portal/), redes sociais @lightclientes e facebook.com/lightclientes, Disque-Light Comercial (0800-282-0120) e Disque-Light Emergência (0800 021 0196).