Movimentação no comércio da Saara, no Centro do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Movimentação no comércio da Saara, no Centro do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/09/2021 12:50 | Atualizado 14/09/2021 12:51

Rio - A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) assinou, nesta segunda-feira, 13, a convenção coletiva de trabalho para os comerciários do município do Rio, referente ao período 2021/2022. O reajuste salarial concedido foi de 5%, e será pago em duas parcelas: a primeira de 2,5% retroativa ao mês de maio de 2021 e a segunda, também de 2,5%, a partir de outubro deste ano.

De acordo com a federação, o mesmo percentual será aplicado nos pisos salariais. "Informamos, ainda, que foram mantidas todas as cláusulas sociais previstas nas convenções dos anos anteriores", esclareceu a Fecomércio RJ em nota.