A partir desta quinta-feira, 16, beneficiários do auxílio emergencial 2021 nascidos em outubro podem sacar ou transferir os recursos da quinta parcela que foram creditados na Poupança Social Digital. Os recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o país.
"As agências da Caixa abrem as portas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas", informou o banco.
Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Confira abaixo o calendário completo de saques:
Nascidos em janeiro - 1 de setembro
Nascidos em fevereiro - 2 de setembro
Nascidos em março - 3 de setembro
Nascidos em abril - 6 de setembro
Nascidos em maio - 9 de setembro
Nascidos em junho - 10 de setembro
Nascidos em julho - 13 de setembro
Nascidos em agosto - 14 de setembro
Nascidos em setembro - 15 de setembro
Nascidos em outubro - 16 de setembro
Nascidos em novembro - 17 de setembro
Nascidos em dezembro - 20 de setembro
Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. A Caixa também disponibiliza alguns tutoriais de como receber e movimentar o Auxílio Emergencial no aplicativo Caixa Tem: www.caixa.gov.br/auxilio/tutoriais/Paginas/default.aspx.
Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.
Atendimento ao cidadão
A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, e está pronta para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.
As agências da Caixa funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas.
Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.
Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.