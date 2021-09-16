Lista do auxílio emergencial tem 25,8 mil foragidos da Justiça - Agência Brasil

Lista do auxílio emergencial tem 25,8 mil foragidos da JustiçaAgência Brasil

Publicado 16/09/2021 08:11

A partir desta quinta-feira, 16, beneficiários do auxílio emergencial 2021 nascidos em outubro podem sacar ou transferir os recursos da quinta parcela que foram creditados na Poupança Social Digital. Os recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o país.



"As agências da Caixa abrem as portas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura. Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas", informou o banco.

Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.



Confira abaixo o calendário completo de saques:



Nascidos em janeiro - 1 de setembro



Nascidos em fevereiro - 2 de setembro



Nascidos em março - 3 de setembro



Nascidos em abril - 6 de setembro



Nascidos em maio - 9 de setembro



Nascidos em junho - 10 de setembro



Nascidos em julho - 13 de setembro



Nascidos em agosto - 14 de setembro



Nascidos em setembro - 15 de setembro



Nascidos em outubro - 16 de setembro



Nascidos em novembro - 17 de setembro



Nascidos em dezembro - 20 de setembro







Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. A Caixa também disponibiliza alguns tutoriais de como receber e movimentar o Auxílio Emergencial no aplicativo Caixa Tem: www.caixa.gov.br/auxilio/tutoriais/Paginas/default.aspx Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

Atendimento ao cidadão



A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, e está pronta para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site

A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, e está pronta para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br

As agências da Caixa funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura, pois todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas.



Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.



Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.



Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.