Em julho, as confecções e os calçados foram os que mais venderam - Tânia Rêgo /Agência Brasil

Publicado 16/09/2021 11:24 | Atualizado 16/09/2021 11:32

Rio - As lojas de confecção e de calçados, animadas com a renovação do guarda roupa dos consumidores, estimam crescimento de 5% nas vendas com a chegada da primavera e do verão, de acordo com o CDLRio e o SindilojasRio, que juntos representam cerca de 30 mil lojistas.

Um dos setores mais castigados pela pandemia, que obrigou as pessoas ficarem recolhidas em casa, as roupas e os calçados ficaram guardados no armário. Agora, com o número de consumidores vacinados aumentando a cada dia, as lojas de confecção e de calçados esperam recuperar as vendas, com promoções e novos lançamentos.

De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, o consumidor está renovando o guarda-roupa, aproveitando a oportunidade dos novos lançamentos, e também porque ganharam peso ou emagreceram. “Os lojistas estão animados com essas possibilidades e estão apostando em novos lançamentos, promoções e liquidações e esperam crescer as vendas em 5% nos próximos meses”.

Ainda segundo o CDLRio e o SindilojasRio, entre os produtos que estão sendo mais vendidos, estão calças, camisas esportes, bermudas e mocassins e tênis para os homens. E para as mulheres, vestidos leves, blusas e sandálias com salto, além dos chamados modelos de sandálias “rasteiras” e o tradicional tênis.

Em julho, as confecções e os calçados foram os que mais venderam, com aumento de cerca de 3,5% em comparação com o mês anterior.