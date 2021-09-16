Em julho, as confecções e os calçados foram os que mais venderamTânia Rêgo /Agência Brasil
Lojistas de confecção e de calçados estimam crescimento de 5% nas vendas nos próximos meses
Em julho, as confecções e os calçados foram os que mais venderam, com aumento de cerca de 3,5% em comparação com o mês anterior
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