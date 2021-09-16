Rodrigo Pacheco e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)Marcelo Camargo/Agência Brasil
Pacheco diz que quer dar solução definitiva para pagamento de precatórios na próxima semana
Governo federal defende parcelamento da despesa para dar espaço ao Auxílio Brasil
Pacheco diz que quer dar solução definitiva para pagamento de precatórios na próxima semana
Governo federal defende parcelamento da despesa para dar espaço ao Auxílio Brasil
Lojistas de confecção e de calçados estimam crescimento de 5% nas vendas nos próximos meses
Em julho, as confecções e os calçados foram os que mais venderam, com aumento de cerca de 3,5% em comparação com o mês anterior
Ministério da Economia eleva projeção para IPCA de 2021 de 5,90% para 7,90%
Analistas de mercado estimam que o índice vá acumular alta de 8% este ano
Nascidos em outubro podem sacar quinta parcela do auxílio emergencial nesta quinta-feira
Valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil
Ninguém acerta os 6 números e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 23,5 milhões
As apostas para o concurso 2.410 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa
Maranhense ganha mais de R$ 25 mi ao acertar duas vezes na loteria em três meses
Edésio Nascimento passou a ser conhecido como "milionário do brega" após vencer duas vezes em menos de
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.