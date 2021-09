Salário mínimo do próximo ano deve ser de R$ 1.192,40 - Imagem representativa

Salário mínimo do próximo ano deve ser de R$ 1.192,40Imagem representativa

Publicado 16/09/2021 15:33

O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira, 16, que, por meio da Secretaria de Política Econômica (SPE), a pasta decidiu elevar a estimativa de alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 6,2% para 8,4% este ano. Com isso, o salário mínimo deve aumentar para R$ 1.192,40 em 2022, já que o valor é corrigido com base no INPC anualmente, conforme estabelece a Constituição.

Cerca de 50 milhões de brasileiros, entre eles 24 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), têm o mínimo como referência de renda mensal, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Anteriormente, ao apresentar a proposta de lei orçamentária anual (PLOA) para o ano que vem, o governo federal tinha previsto que o mínimo ficaria em R$ 1.169,00, R$ 69 a mais do que o valor atual de R$ 1.100. No entanto, pela nova projeção, o pagamento deve aumentar mais R$ 23,40, totalizando os R$ 1.192,40.

Este ano, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.100 não foi compatível à inflação registrada em 2020. Enquanto o governo aplicou um aumento de 5,26%, o INPC fechou o ano em 5,45%. Logo, o valor corrigido deveria ter sido de R$ 1.101,95.

Caso o mínimo seja corrigido somente pela inflação, como prevê o Orçamento do próximo ano, os consumidores não terão um ganho real de salário. Isso, porque além do aumento na renda, os itens de consumo também sofrem com a alta, então o poder de compra do brasileiro acaba permanecendo igual.