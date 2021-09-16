CCJ inicia análise de parecer da PEC dos precatóriosMarcello Casal Jr/Agência Brasil
CCJ inicia análise de parecer da PEC dos precatórios
Fatura de precatórios prevista para 2022 é de R$ 89,1 bilhões e, se paga integralmente, deixará o Orçamento do ano que vem sem espaço para novas políticas, como a ampliação do Bolsa Família
CCJ inicia análise de parecer da PEC dos precatórios
Fatura de precatórios prevista para 2022 é de R$ 89,1 bilhões e, se paga integralmente, deixará o Orçamento do ano que vem sem espaço para novas políticas, como a ampliação do Bolsa Família
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