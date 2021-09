Caixa Econômica anuncia nova taxa de juros a 2,95% ao ano para o crédito imobiliário | Economia | O Dia

Presidente da Caixa, Pedro, Guimarães, durante evento do setor da construção civil, fala sobre a nova taxa de juros do crédito imobiliário - Reprodução

Atualmente, a taxa mínima é de 3,35% ao ano mais o rendimento da poupança (SBPE). As contratações com a nova taxa terão início em 18 de outubro e, a partir, do dia 4 será possível realizar as simulações com as novas condições da linha de crédito da Caixa pelo aplicativo Habitação CAIXA ou no site Brasília - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira, 16, a redução da taxa de juros do crédito imobiliário, em evento para o setor da construção civil. O banco informou que a nova modalidade vai passar para o percentual a partir de 2,95% ao ano, o que representa uma queda de 0,4 ponto percentual.Atualmente, a taxa mínima é de 3,35% ao ano mais o rendimento da poupança (SBPE). As contratações com a nova taxa terão início em 18 de outubro e, a partir, do dia 4 será possível realizar as simulações com as novas condições da linha de crédito da Caixa pelo aplicativo Habitação CAIXA ou no site www.caixa.gov.br

A Caixa oferece quatro opções de linhas de financiamento imobiliário, com recursos SBPE, para aquisição de imóvel novo ou usado, construção e reforma: TR, IPCA, Poupança Caixa e Taxa fixa. Segundo a instituição financeira, o consumidor pode identificar, entre as linhas de crédito habitacional oferecidas, aquela mais adequada ao seu perfil.

Entretanto, algumas delas apresentam juros corrigidos por taxas variáveis, que são influenciadas pela taxa básica de juros da economia, a Selic, que está no patamar de 5,25% ao ano. Mas, segundo projeções, até o final do ano a taxa ainda irá aumentar e deve ficar entre 8% e 10%.

Durante o evento, houve a divulgação do balanço do banco sobre o crédito imobiliário. A instituição alcançou a marca de R$ 300 bilhões contratados na atual gestão e segue como o maior financiador da casa própria no país, com 67,1% de participação no mercado, uma carteira de crédito habitacional com volume de R$ 534,6 bilhões e cerca de 5,8 milhões de contratos, o que representa um crescimento de 20,4% em comparação com 2018.

Somente em agosto deste ano, mês de maior contratação na história da Caixa, foram R$ 14,01 bilhões em novos contratos, sendo R$ 9,04 bilhões com recursos SBPE.



De janeiro de 2019 a agosto deste ano, foram iniciados mais de 6 mil novos canteiros de obra, movimentando o setor da construção civil e gerando mais de 2,1 milhões de empregos diretos e indiretos. No mesmo período, cerca de 6 milhões de pessoas, por meio do financiamento de 1,6 milhão de imóveis, realizaram o sonho da casa própria, totalizando R$ 300 bilhões em créditos concedidos.



De acordo com o banco, a instituição atua como principal agente financeiro do programa Casa Verde e Amarela, sendo responsável por 99,99% da aplicação dos recursos.

Mesmo com as projeções de aumento da taxa básica de juros, o banco optou por reduzir o percentual para o crédito imobiliário. De acordo com o presidente Pedro Guimarães, isso foi possível após os números que o banco apresentou nos últimos meses.

"A gente pausou aproximadamente R$ 300 bilhões em crédito na pandemia. Esse foi um momento muito sensível para o Brasil e para a Caixa Econômica. Mas, ao invés de colocar o pé no freio, a gente colocou no acelerador. Nossa inadimplência está menor que antes, e o banco está com uma rentabilidade maior. Isso nos dá conforto para tomar as atitudes que a gente toma. O banco tem uma rentabilidade que nunca teve", afirmou o presidente da Caixa.

Guimarães também afirmou que a instituição irá diminuir o spread, que representa o percentual de lucro que tem ao oferecer o crédito. Dessa forma, a expectativa é de crescimento nas contratações de crédito imobiliário SBPE/FGTS de quase 70% neste ano em relação a 2018.

O banco afirma ainda que apresenta aos consumidores outras condições de financiamento imobiliário, por meio da modalidade poupança Caixa. Entre elas estão menor taxa e maior prazo, com até 35 anos para pagamento, além da opção de carência de seis meses para início da parcela de juros e amortização.

O presidente da Caixa também afirmou que, após o sucesso do Feirão digital da Casa Própria em junho, a instituição se organiza para promover próximas ações. "Nós vamos fazer mais. Anunciamos nesta semana um passo importante, pois os imóveis retomados nós vamos financiar 100%. Não há necessidade da entrada e houve um anúncio de subsídio extra que vai originar outros negócios", informou Guimarães.

Influência da Selic

Em resumo, quando o Banco Central aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida e isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando a Selic é reduzida, como aconteceu no ano passado, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica.

O registro atual da alíquota é de 5,25% ao ano e o anúncio da redução de juros da Caixa vai em direção contrária as projeções do mercado financeiro, já que os economistas esperam um registro da Selic de até 8% ao final deste ano.

Interessados podem acessar o site da caixa e fazer uma simulação de financiamento imobiliário pelo link: http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso