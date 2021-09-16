Banco do Brasil anunciou que firmou parceria com o Banco24Horas para oferecer o serviço de depósito em dinheiroReprodução/ Internet
Clientes do BB podem depositar em dinheiro no Banco24Horas
Transação está disponível para correntistas, pessoas física e jurídica, e, ainda nesse semestre, para titulares de conta poupança
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De roupa íntima a joias: veja o que será leiloado pelos Correios
Lotes são de objetos que não puderam ser entregues ou foram devolvidos
Com crise hídrica, governo federal reavalia o retorno do horário de verão
Ministério de Minas e Energia mantém o posicionamento de que adiantar os relógios em uma hora traz pouca contribuição para a economia de energia
Feirão de imóveis online da Direcional Engenharia reúne facilidades e permite sinal a partir de R$ 100
Também será possível ganhar descontos conforme o valor do sinal em alguns empreendimentos e, ao adquirir o imóvel, o cliente concorre a sorteios de kits de eletrodomésticos
Enel Distribuição Rio promove feirões para renegociação e parcelamento de dívidas
Atendimento será realizado com horário marcado e os clientes interessados podem efetuar o agendamento por meio do site da empresa ou por meio da Central de Relacionamento
Faculdade Senac RJ realiza palestras gratuitas sobre mercado de trabalho
Participantes receberão informações sobre como aprimorar o currículo, como agir em entrevistas de emprego presenciais e virtuais, posicionamento de carreira, entre outras
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