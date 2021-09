Banco do Brasil anunciou que firmou parceria com o Banco24Horas para oferecer o serviço de depósito em dinheiro - Reprodução/ Internet

Publicado 16/09/2021 17:00 | Atualizado 16/09/2021 17:02

Rio - O Banco do Brasil anunciou que firmou parceria com o Banco24Horas para oferecer o serviço de depósito em dinheiro em mais de 2,4 mil terminais habilitados na rede da TecBan, em todo o Brasil. A partir de agora, os clientes da instituição já podem depositar em espécie, sem uso de envelopes, de forma simples e segura, com processamento online do crédito em conta. A transação está disponível para correntistas, pessoas física e jurídica, e, ainda nesse semestre, para titulares de conta poupança.

Segundo o banco, a transação poderá ser realizada por qualquer usuário, desde que o beneficiário possua conta ativa no BB. "Após a operação, as notas são automaticamente verificadas, contadas e o valor é creditado na conta do beneficiário. Os caixas do Banco24Horas com a função depósito contam, ainda, com outras opções de serviços financeiros disponíveis, como saques, consultas de saldos, extratos e pagamento de contas", esclareceu.

Para Euler Mathias, gerente geral da Unidade de Atendimento e Canais do BB, "dentre os maiores bancos do país, o BB será o primeiro a disponibilizar este benefício para seus clientes na rede Banco24Horas, proporcionando maior comodidade, pois, além dos 8,5 mil recicladores próprios, ampliará o serviço em 2,4 mil terminais da TecBan, proporcionando ganho de eficiência operacional e a melhoria da experiência dos clientes".

Vitor Chiavelli, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relacionamento da TecBan, afirma que o Banco24Horas já tinha parcerias com estabelecimentos comerciais, que depositavam nos caixas eletrônicos da rede. Agora, o BB será pioneiro no segmento em estender este serviço para seus clientes. "O depósito torna o ecossistema financeiro mais eficiente. Quanto mais pessoas usam, mais segurança e menor custo para todos. Isto é positivo para as instituições, para os clientes e para o meio ambiente. Pretendemos ampliar a disponibilidade deste serviço para mais instituições", afirma.

"Além de oferecer mais pontos de acesso ao serviço, os caixas eletrônicos com a função de depósito aumentam a eficiência da circulação do dinheiro, já que parte do abastecimento passa a ser feita pelos próprios clientes, uma vez que o dinheiro que é inserido no caixa eletrônico sem envelope já pode ser sacado pela próxima pessoa que usar o equipamento", acrescentou o Banco do Brasil em nota.

Para encontrar os caixas eletrônicos habilitados com esta função, basta acessar a opção "encontre o BB", disponível no APP BB ou no autoatendimento na internet, ou por meio do aplicativo do Banco24Horas.