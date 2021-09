Durante o feirão, que irá até o dia 30 deste mês, o cliente terá diversas oportunidades de adquirir a casa própria - Freepik

Durante o feirão, que irá até o dia 30 deste mês, o cliente terá diversas oportunidades de adquirir a casa própriaFreepik

Publicado 16/09/2021 16:42 | Atualizado 16/09/2021 18:09

Rio - A construtora Direcional Engenharia promove o feirão de vendas do trimestre chamado "Vem Que a Gente Fecha". A ação reúne promoções de imóveis nas condições do Programa Casa Verde e Amarela e também SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) em todos os estados onde a construtora atua. Durante o feirão, que irá até o dia 30 deste mês, o cliente terá diversas oportunidades de adquirir a casa própria, inclusive dar um sinal a partir de R$ 100.

De acordo com a construtora, se necessário para emplacar a compra, o interessado poderá ter uma negociação diretamente com a diretoria da companhia. Também será possível ganhar descontos conforme o valor do sinal em alguns empreendimentos e, ao adquirir o imóvel, o cliente concorre a sorteios de kits de eletrodomésticos, segundo informou a Direcional Engenharia.



Para quem deseja adquirir um imóvel nas cidades de Belford Roxo, Itaboraí, Rio de Janeiro, São Gonçalo, o site https://direcional.com.br/ traz todo o catálogo de empreendimentos envolvidos na campanha. É possível também entrar em contato com um atendente virtual para tirar dúvidas, visitar o decorado de forma online e até efetuar a compra.



Adriano Nobre, diretor comercial e incorporação, acredita que a campanha é uma grande oportunidade para as pessoas que querem adquirir o imóvel próprio. "Sabemos que a demanda existe e segue forte. Ao longo do semestre passado, lançamos mais de 5 mil unidades e batemos recorde de vendas. O sonho da casa própria é muito presente, sobretudo para aqueles que estão em busca do primeiro imóvel, em um momento de melhoria de qualidade de vida e acessando locais e bairros com melhor infraestrutura e mobilidade do que possuíam antes. O feirão oferece muitas condições para que isso se transforme em realidade", afirma.