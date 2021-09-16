Durante o feirão, que irá até o dia 30 deste mês, o cliente terá diversas oportunidades de adquirir a casa própriaFreepik
Para quem deseja adquirir um imóvel nas cidades de Belford Roxo, Itaboraí, Rio de Janeiro, São Gonçalo, o site https://direcional.com.br/ traz todo o catálogo de empreendimentos envolvidos na campanha. É possível também entrar em contato com um atendente virtual para tirar dúvidas, visitar o decorado de forma online e até efetuar a compra.
Adriano Nobre, diretor comercial e incorporação, acredita que a campanha é uma grande oportunidade para as pessoas que querem adquirir o imóvel próprio. "Sabemos que a demanda existe e segue forte. Ao longo do semestre passado, lançamos mais de 5 mil unidades e batemos recorde de vendas. O sonho da casa própria é muito presente, sobretudo para aqueles que estão em busca do primeiro imóvel, em um momento de melhoria de qualidade de vida e acessando locais e bairros com melhor infraestrutura e mobilidade do que possuíam antes. O feirão oferece muitas condições para que isso se transforme em realidade", afirma.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.