Publicado 19/09/2021 11:55

A Caixa começa nesta terça-feira, 21, os pagamentos da sexta parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os pagamentos, assim como nas outras rodadas, serão de acordo com o mês de nascimento, ou seja, nascidos em janeiro serão os primeiros a receber os recursos em suas contas digitais.



Assim que os valores forem disponibilizados na Poupança Social Digital, eles poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na Rede Lotérica de todo o Brasil. Já o saque referente à sexta parcela estará disponível a partir do dia 4 de outubro.



Para quem recebe o Bolsa Família, os pagamentos começaram na última sexta-feira, 17, para beneficiários com final de NIS 1. O recebimento das parcelas é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.



A sétima parcela do benefício começará a ser paga no dia 20 de outubro para o público geral e no dia 18 de outubro para os inscritos no Bolsa Família. O programa do auxílio emergencial será encerrado em 31 do mesmo mês, com o fim do ciclo 7. Já os saques finais serão liberados em 1 de novembro.

Confira abaixo o calendário da sexta parcela do Auxílio Emergencial para o Público Geral

Crédito em conta:

Nascidos em janeiro - 21 de setembro

Nascidos em fevereiro - 22 de setembro

Nascidos em março - 23 de setembro

Nascidos em abril - 24 de setembro

Nascidos em maio - 25 de setembro

Nascidos em junho - 26 de setembro

Nascidos em julho - 28 de setembro

Nascidos em agosto - 29 de setembro

Nascidos em setembro - 30 de setembro

Nascidos em outubro - 01 de outubro

Nascidos em novembro - 02 de outubro

Nascidos em dezembro - 03 de outubro

Saques:

Nascidos em janeiro - 04 de outubro

Nascidos em fevereiro - 05 de outubro

Nascidos em março - 05 de outubro

Nascidos em abril - 06 de outubro

Nascidos em maio - 08 de outubro

Nascidos em junho - 11 de outubro

Nascidos em julho - 13 de outubro

Nascidos em agosto - 14 de outubro

Nascidos em setembro - 15 de outubro

Nascidos em outubro - 18 de outubro

Nascidos em novembro - 19 de outubro

Nascidos em dezembro - 19 de outubro

Confira o calendário completo da sexta parcela para quem é do Bolsa Família

NIS com final 1 - 17 de setembro

NIS com final 2 - 20 de setembro

NIS com final 3 - 21 de setembro

NIS com final 4 - 22 de setembro

NIS com final 5 - 23 de setembro

NIS com final 6 - 24 de setembro

NIS com final 7 - 27 de setembro

NIS com final 8 - 28 de setembro

NIS com final 9 - 29 de setembro

NIS com final 0 - 30 de setembro

Confira o calendário da sétima parcela do Auxílio Emergencial para o Público Geral

Crédito em conta:

Nascidos em janeiro - 20 de outubro

Nascidos em fevereiro - 21 de outubro

Nascidos em março - 22 de outubro

Nascidos em abril - 23 de outubro

Nascidos em maio - 23 de outubro

Nascidos em junho - 26 de outubro

Nascidos em julho - 27 de outubro

Nascidos em agosto - 28 de outubro

Nascidos em setembro - 29 de outubro

Nascidos em outubro - 30 de outubro

Nascidos em novembro - 30 de outubro

Nascidos em dezembro - 31 de outubro

Saques:

Nascidos em janeiro - 01 de novembro

Nascidos em fevereiro - 03 de novembro

Nascidos em março - 04 de novembro

Nascidos em abril - 05 de novembro

Nascidos em maio - 09 de novembro

Nascidos em junho - 10 de novembro

Nascidos em julho - 11 de novembro

Nascidos em agosto - 12 de novembro

Nascidos em setembro - 16 de novembro

Nascidos em outubro - 17 de novembro

Nascidos em novembro - 18 de novembro

Nascidos em dezembro - 19 de novembro

Confira o calendário completo da sétima parcela para quem é do Bolsa Família

NIS com final 1 - 18 de outubro

NIS com final 2 - 19 de outubro

NIS com final 3 - 20 de outubro

NIS com final 4 - 21 de outubro

NIS com final 5 - 22 de outubro

NIS com final 6 - 25 de outubro

NIS com final 7 - 26 de outubro

NIS com final 8 - 27 de outubro

NIS com final 9 - 28 de outubro

NIS com final 0 - 29 de outubro