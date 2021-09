Ministro da Cidadania, João Roma - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 21/09/2021 13:49 | Atualizado 21/09/2021 13:53

Brasília - O Ministro da Cidadania, João Roma, defendeu, nesta terça-feira (21), durante audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que governo "encontre uma solução" para evitar que 25 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial fiquem sem renda. O benefício deixará de ser pago em novembro.

"Nós precisamos, sim, encontrar mecanismos que possam dar o devido encaminhamento, dar o suporte a esses 25 milhões de brasileiros beneficiários do auxílio emergencial. Para essas pessoas, a transformação do cenário econômico ainda não apresenta um cenário de absorção econômica, apesar de a pandemia, graças a Deus, estar chegando ao fim, ao controle sanitário no Brasil. As consequências sociais da pandemia ainda não foram dizimadas", declarou.

Além disso, Roma também destacou que as áreas social e econômica do governo precisam estar alinhadas para evitar que a população mais pobre seja prejudicada. "A área social e a área econômica do governo são duas faces de uma mesma moeda, pois ao mesmo tempo em que é fundamental encontrarmos recursos para dar resposta a toda essa população, precisamos ter todo zelo no quesito da responsabilidade fiscal. Igualmente é danoso para os mais pobres um descaminho econômico, um processo inflacionário", continuou.