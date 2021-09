O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família - Divulgação

Publicado 24/09/2021 16:10

O governo federal vai pagar o auxílio emergencial deste ano para 1.125 trabalhadores que foram aprovados após análise de pedidos de contestação apresentados por essas pessoas. O valor total do repasse para esse público é de pouco mais de R$ 204 mil referente ao que foi contestado.

Para quem quiser conferir se está nessa leva, o Ministério da Cidadania informa que os resultados estão disponíveis no site: https://consultaauxilio.cidadania.gov.br

Já os trabalhadores que tiveram o auxílio cancelado na revisão mensal de setembro ou que ficaram inelegíveis no novo lote divulgado terão até as 23h59 de segunda-feira, 27, para contestar a decisão. O objetivo é permitir que essas pessoas tenham uma nova análise com bases mais atualizadas de seus dados.

Mensalmente, os CPFs dos beneficiários passam por análises para conferir se atendem aos critérios previstos na lei para continuar recebendo o auxílio. Quem teve o pagamento suspenso deve solicitar a contestação pelo site do ministério.



Para contestar a não aprovação do benefício, o cidadão deve informar os dados de identificação e clicar na aba correspondente ao auxílio emergencial deste ano. Depois é só olhar o resultado do processamento e clicar no botão “Solicitar contestação”.



Para contestar o cancelamento, após ingressar com os dados de identificação e clicar na aba correspondente ao auxílio, a pessoa deve verificar a situação das parcelas, depois clicar no ícone de "informação" para exibir o detalhamento do motivo do cancelamento. Após esse processo, o requerente deve clicar no botão: “contestar”. A partir daí, precisa aguardar até que seja realizada uma nova análise da situação do benefício.



Se a razão que motivou o indeferimento ou cancelamento permitir contestação, o registro do cidadão será reanalisado pela Dataprev e o trabalhador poderá se tornar elegível ou voltar a receber, caso seja aprovado o pedido.