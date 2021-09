Perícia pode ser agendada pela plataforma Meu INSS ou pela Central 135 - Divulgação

Perícia pode ser agendada pela plataforma Meu INSS ou pela Central 135Divulgação

Publicado 28/09/2021 12:37 | Atualizado 28/09/2021 12:38

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 27, uma lista de convocação com 95.469 beneficiários que vão passar pelo pente-fino do benefício por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença. No Rio de Janeiro, 6.528 segurados precisarão passar pela perícia médica. Para saber se esse é o seu caso, basta acessar a lista pelo site: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-convocacao-347888278

Ao todo, 170 mil beneficiários receberam a carta de convocação para realizar uma nova comprovação de incapacidade. Por isso, os segurados que estiverem com o nome nessa lista precisarão passar por uma nova perícia-médica. O prazo para agendar o serviço é de 30 dias corridos após o envio do comunicado e o agendamento pode ser feito pelo site https://meu.inss.gov.br/ ou pela central de atendimento, no número 135.

Caso não responda a convocação do INSS, o beneficiário terá o pagamento suspenso. No entanto, após realizar o agendamento da perícia, o segurado volta a receber, desde que não tenha o benefício suspenso. A suspensão acontece se o agendamento não for feito em até 60 dias depois da suspensão. Logo, as pessoas terão um prazo total de 90 dias, após a convocação, para não perder o benefício.

Segundo o advogado especialista em direito previdenciário, João Badari, é importante que os segurados não se assustem com a convocação, mas que organizem os documentos com sabedoria para deixar bem claro ao perito que é a limitação que a doença em questão traz como consequência.

"Uma coisa muito importante é que o que dá direito ao seu benefício por incapacidade não é a doença, é você estar incapaz para o trabalho. Então, você deve demonstrar para o perito não só a sua doença, mas o que ela traz como consequência no seu dia a dia, no seu trabalho. Um exemplo: o josé tem hérnia de disco e trabalha com peso ou trabalha muito tempo em pé, chega em casa sentindo muita dor, durante o trabalho fica com dificuldade de se deslocar, essa é a consequência daquela hérnia na rotina de trabalho dele, por isso ele tem direito ao benefício", explicou.

Além dos laudos que comprovem a incapacidade, é importante que o segurado não esqueça também os documentos pessoais como: RG, CPF e comprovante de endereço.

"Então, o primeiro ponto é: organize seus documentos, é melhor você levar menos documentos, mas que estejam organizados, que demonstrem a sua doença e a incapacidade, do que você levar uma pilha de documentos. Leve laudos recentes, se o pente-fino foi marcado para você tenta passar no seu médico, para ele te dar um laudo para você levar na perícia. É essencial que o médico coloque que você está incapaz para o trabalho. Atestados, guia de medicamento, os remédios que toma, exames também são importantes para a comprovação", orientou o advogado.

Como agendar

Para agendar a perícia o beneficiário precisa entrar no site ou aplicativo Meu INSS e escolher a opção "Agendar Perícia". Outra alternativa é fazer uma ligação para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.