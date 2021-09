Correios lançam 'Sedex Hoje' - Reprodução Internet

Correios lançam 'Sedex Hoje'Reprodução Internet

Publicado 29/09/2021 14:53

Após realizar projeto-piloto de entrega no mesmo dia, os Correios incluíram o novo Sedex Hoje no portfólio de encomendas, ampliando sua utilização para qualquer cliente que tenha contrato com os Correios. O serviço, já disponível em São Paulo, realiza a entrega em poucas horas, com acompanhamento em tempo real, inclusive com possibilidade de interação entre o destinatário e o entregador.

"O objetivo é diversificar as soluções de entrega e atender às necessidades do mercado de comércio eletrônico. Em breve, a solução será ampliada para outras cidades", explicou a empresa.



As encomendas podem ser recebidas pelos Correios até as 20h. Aquelas que chegam até as 18h são entregues até 23h do mesmo dia. As demais são entregues, no máximo, às 12h do dia seguinte. Para isso, os clientes contam com coleta gratuita em 80 municípios de São Paulo e na cidade de Extrema (MG). Aqueles que preferirem também podem levar a carga ao Centro de Entrega no Mesmo dia dos Correios.

"Em um cenário de crescente demanda por soluções cada vez mais ágeis e com prazos de entrega menores, os Correios aperfeiçoam continuamente seu portfólio, buscando oferecer a melhor experiência tanto aos vendedores quanto aos compradores. Mais uma vez, a estatal confirma sua parceria com o comércio eletrônico, tornando acessível a empresas de todos os portes as melhores soluções de entrega", informou o comunicado.

Mais informações sobre o serviço estão disponíveis no site e canais oficiais dos Correios. Lojistas e empreendedores também podem entrar em contato com os representantes comerciais dos Correios ou solicitar uma visita comercial.