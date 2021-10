Dia das Crianças deve injetar cerca de R$ 1,7 bilhão na economia do estado do Rio - Reprodução Ri Happy

Dia das Crianças deve injetar cerca de R$ 1,7 bilhão na economia do estado do RioReprodução Ri Happy

Publicado 05/10/2021 14:19

Rio - As datas comemorativas estão exercendo um papel importante na retomada da economia no estado do Rio de Janeiro. O novo levantamento do IFec RJ sobre o Dia das Crianças, tradicionalmente uma das datas mais aguardadas do varejo, mostra que a comemoração deve injetar cerca de R$ 1,7 bilhão na economia do estado.

O total da movimentação econômica superou os resultados de 2019 (R$ 1,3 bi), período pré-pandemia e também 2020 (R$ 1,2 bi). Sinal de que os fluminenses estão indo às compras e deixando um saldo positivo de recursos no comércio de bens e serviços. O ritmo regular da vacinação na capital e nos municípios também pode ter colaborado para o melhor desempenho comercial da data.



Segundo a pesquisa, outra boa notícia é o aumento no percentual dos que pretendem presentear esse ano: em 2020 foram 51,3% dos fluminenses enquanto na sondagem de 2021, 62,8% dos respondentes relataram a intenção de presentear. Esse resultado é 11,5 pontos percentuais superior ao obtido em 2020 e 5,6 pontos percentuais maior que 2019.



O valor do consumo médio real apresentou uma pequena redução, indo de R$ 194,29 em 2020, para R$ 191,13 em 2021, ainda conforme o estudo. Entretanto, essa quantia será maior que o obtido em 2019, quando o gasto médio foi de R$ 180,33. Apesar da diminuição na média, a pesquisa estima que mais de 8,7 milhões fluminenses devem presentear na data, número superior ao estimado em 2020 (6,5 milhões) e 2019 (7,2 milhões).



A pesquisa também procurou saber dos consumidores quais serão os produtos mais adquiridos. Em primeiro lugar, estão os brinquedos (61%); seguidos por roupas (32,5%); calçados (14,4%); livros (14%); eletrônicos como videogames e tablets (12,7%); jogos de computador (6,5%); bicicleta (5,8%); e outros presentes (8,2%). Sobre onde vão comprar, o estudo identifica que os fluminenses estão divididos: 40,4% em lojas físicas, 22,9% em lojas virtuais e pretendem realizar compras em ambas 36,6%.



A sondagem ocorreu nos dias 22 e 26 de setembro e contou com a participação de 465 consumidores do estado do Rio. De acordo com o IFec RJ, a pesquisa teve com o objetivo estimar a movimentação financeira do comércio fluminense, em virtude da data comemorativa, além das expectativas de consumo.