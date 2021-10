Circuito Pop It Bangu no Bangu Shopping - Divulgação/Bangu Shopping

Circuito Pop It Bangu no Bangu ShoppingDivulgação/Bangu Shopping

Publicado 11/10/2021 08:00 | Atualizado 11/10/2021 15:14

Rio - Em comemoração ao Dia das Crianças, que será celebrado nesta terça-feira, 12, diversos pontos no Rio de Janeiro oferecem programações especiais e gratuitas. Para aqueles que estão em busca de economizar na data, essa pode ser uma boa oportunidade para se divertir com os pequenos. As atrações serão presenciais este ano e contam com shows, circuitos, oficinas e até mesmo parkour. Confira a programação:

Na Quinta da Boa Vista, o projeto ‘Quinteratura’, promovido pela editora Colli Books em parceria com o grupo Didática Educacional, oferecerá atrações exclusivas com shows infantis para a criançada e toda a família, às 10h no dia 12. A programação é gratuita e o espaço fica ao lado do Museu Nacional.



Pela manhã, às 10h, os autores Tiago Vilariño e Tais Faccioli farão uma atividade com o livro “O menino que descobriu as cores”. À tarde, às 14h, a animação ficará por conta da contação de histórias. As famílias poderão vivenciar um momento de lazer juntas. O ponto alto do evento, às 15h, será o show da banda ‘Animal’, com performances de personagens infantis que fazem parte do imaginário dos pequenos.



As crianças também poderão ter acesso a livros da editora Colli Books. No estande, estarão disponíveis títulos da autora Isa Colli, como: ‘Incêndio no Museu’, ‘Descobertas de Inaiá’, ‘O Reino do Tempo’, entre outras obras infantojuvenis.

O BarraShopping oferece entre os dias 9 e 12 de outubro, um espaço de diversão com oficinas criativas, todas gratuitas. Em cada uma delas, as crianças vão ter experiências diferentes, como construir seu próprio pop it, "no stress ball" ou um tabuleiro para troca de brinquedos. São 18 crianças por cada turma, com duração de 30 minutos cada, com início às 12h e entrada da última turma às 19h20. As inscrições devem ser feitas na entrada do evento.

A agenda completa com a programação das oficinas pode ser conferida em www.barrashopping.com.br

O Via Parque Shopping preparou uma ação especial para o Dia das Crianças com muita diversão durante o mês de outubro. As crianças poderão aproveitar o Desafio Voltz Parkour Kids, um circuito cheio de obstáculos instalado em um espaço com mais de 250 m².

Durante a brincadeira, as crianças vão explorar suas habilidades motoras e psicológicas, usando o próprio corpo para ultrapassar barreiras com agilidade. A prova Speed é um percurso de parkour feito com mobiliários exclusivos para a prática da arte urbana. Para deixar a atividade ainda mais divertida e competitiva, o desafio terá um cronômetro com um placar que vai indicar o tempo de todo o trajeto da criança, desde a largada até a sua chegada ao pódio.



A duração de cada circuito dependerá do desempenho de cada participante. Apenas duas crianças por vez poderão participar da prova. Para brincar, basta se inscrever gratuitamente no espaço Pense Verde, localizado próximo à Portaria B.

Recreio Shopping, além de se divertir, os pequenos poderão aprender um novo esporte: o tênis de mesa, modalidade esportiva mais conhecida como ping pong. Em parceria com a Rio Spin, no dia 12, as crianças terão uma aula experimental gratuita no centro de treinamento, localizado no subsolo do empreendimento. Para participar da atividade, basta fazer a inscrição no site do shopping e agendar o horário.

No mês das crianças, o Bangu Shopping vai oferecer um espaço para embarcar na brincadeira do momento, o Pop It. Até 31 de outubro, o shopping lança o Circuito Pop It Bangu, um espaço dedicado ao brinquedo feito de silicone e que virou moda entre os pequenos depois de viralizar nas redes como Tik Tok e Youtube. O evento é gratuito e acontece no 1º piso, em uma loja próxima à Livraria Leitura.

São cinco atividades diferentes – Pula Pop It, Basquete Pop It, Pogobol, Arco Íris Pop It e Mesa Pop It. Todo customizado, o Circuito Pop It Bangu traz o Pop It em vários tamanhos, cores e formatos. Neste enorme cenário colorido, todo instagramável, as crianças vão poder se divertir muito nas atividades. O Pop It é considerado um passatempo antiestresse.

O Bangu Shopping também informou que vai realizar ações gratuitas que incentivam a relação das crianças com o universo dos livros. O Cantinho da Leitura é um espaço preparado especialmente para que os pequenos possam dar asas à imaginação e conta com uma árvore de livros, uma TV com diversos episódios de contações de histórias infantis e, ainda, muitos livros para a diversão das crianças. O Cantinho é aberto ao público e vai funcionar nos dias 12, 16 e 24 de outubro, com sessões às 14h, 14h40, 15h20 e 16h30.



Já no sábado, dia 30 de outubro, o shopping vai receber Tatiana Kauss, autora do livro ‘Fubá’, que vai participar de uma divertida e lúdica Contação de Histórias, às 17h, que também contará com a presença do personagem do livro.

Para celebrar a data, o Bondinho Pão de Açúcar, entre os dias 05 e 18 de outubro, vai oferecer para crianças entre 06 e 12 anos o direito à entrada gratuita para se divertirem com todas as atrações do parque. A partir das 09h e o espaço recebe o Circo Macaco Prego, com apresentações musicais, teatrais, oficinas circenses e contação de histórias para as crianças. As sessões acontecerão às 11h, 13h30, 14h30 e 15h30, no Anfiteatro.

Para aproveitar a oportunidade, basta o responsável apresentar a identidade ou certidão de nascimento da criança na bilheteria do Bondinho Pão de Açúcar e retirar o ingresso, ou realizar a retirada através do site. Já as crianças de 0 a 05 anos têm entrada gratuita, mediante a apresentação de certidão de nascimento original ou documento oficial de identidade com foto, não sendo necessária a retirada de bilhetes para acesso ao parque.

É obrigatório apresentar comprovante de vacinação físico ou no app Conecte SUS, de acordo com o calendário de vacinação do Rio de Janeiro, e documento de identificação com foto para entrada no parque. Mais informações no site www.bondinho.com.br

O Shopping Boulevard vai apresentar o Clubinho do Jujuba para a criançada, no próximo domingo dia 10, entre 15h e 18h, o espaço vai oferecer uma Oficina de Massinha de Modelar gratuita. Monitores orientam as crianças durante a diversão. O dia terá uma programação recheada de diversão, com distribuição de balões, pipoca e algodão doce, apresentação do mágico Siskini e brincadeiras dançadas.

O Madureira Shopping vai oferecer o Madu Game. Um evento de jogos, com vídeo game, Just Dance, air game, fliperama e muita diversão. A entrada será gratuita, basta resgatar o cupom no app do Shopping e apresentar no evento. Funcionamento será de acordo com o horário do Shopping, sábado e segunda, das 10h às 22h, domingo e feriado, das 12h às 21h.



Além disso, o shopping fará um especial de Dia das Crianças na próxima terça-feira, 12, no Clube Sou Maduzin, localizado no 3º piso, também com entrada gratuita, das 16h às 18h. As crianças poderão brincar e tirar fotos com a mascote Maduzinha, além de aproveitar as barraquinhas de pipoca e algodão doce, sets de DJ, brindes e muita diversão. Todas as atividades serão realizadas com as crianças obedecendo aos protocolos de distanciamento vigentes.

O Ilha Plaza Shopping vai celebrar o Dia das Crianças com as atrações favoritas dos pequenos. No dia 12, o Terraço Ilha oferece diversas atividades gratuitas para entreter a criançada. A programação começa às 14h com oficinas de Tie Dye e Slime; seguidas pelo musical infantil Lekolé, que alegra o público com canções educativas ambientais às 15h.

Às 16h, o espaço vira palco da peça de teatro ‘Mágico de OZ’, e às 17h as cortinas se fecham para dar lugar à aula de Tik Tok Dance. A programação continua às 18h com show de mágica e encerra com apresentação do Now United Cover, grupo musical composto por insulanos e ‘febre’ no universo infantil, marcado para às 19h.



*Estagiária sob supervisão de Maria Clara Matturo