Botijão de gás - Agência Brasil

Botijão de gásAgência Brasil

Publicado 11/10/2021 14:33

A Petrobras reajustou o preço do gás de cozinha em mais de 7% na última sexta-feira, 8, agora o preço médio de venda do gás passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por kg, com isso, o preço da botija de 13kg ultrapassa R$ 135 em algumas áreas do país, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referente à semana de 3 a 9 de outubro.



O preço médio do insumo passou de R$ 98,47 para R$ 98,67. Desde março deste ano, o combustível já subiu cerca de 90%. O lugar que tem o preço mais alto (R$ 135) é o município de Sinop/MT e o mais baixo (R$ 74,00) é Saquarema/RJ.

A gasolina também subiu cerca de 7%. O preço médio de venda passará de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,20 por litro. Foram 58 dias de preços estáveis.



O preço médio de venda passará de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,20 por litro. Foram 58 dias de preços estáveis.