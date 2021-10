Governo quer dar auxílio temporário para ajudar a custear botijão de gás de famílias carentes - Reprodução

Governo quer dar auxílio temporário para ajudar a custear botijão de gás de famílias carentesReprodução

Publicado 06/10/2021 11:53 | Atualizado 06/10/2021 11:55

O governo federal e o Congresso Nacional estão trabalhando para criar um vale-gás que subsidie o botijão de 13 kg para famílias inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Bolsa Família. O valor estaria atrelado ao pagamento de "um auxílio temporário emergencial", conforme informou o jornal Estado de São Paulo.

Dessa forma, o Bolsa Família e o Auxílio Brasil coexistiriam por alguns meses. Não foi descartada a possibilidade do novo programa pagar menos de R$ 300, como havia prometido o presidente Jair Bolsonaro. Se corrigido pela inflação, o benefício médio subiria de R$ 190 para R$ 225. No entanto, seria concedido em paralelo um adicional de R$ 100 para o "auxílio temporário". O impacto orçamentário seria de mais R$ 19 bilhões.

A ideia seria separar gastos permanentes, como o Auxílio Brasil, de gastos temporários, como o vale-gás. Para isso, deputados querem que o "auxílio temporário" fique fora do teto de gastos, enquanto a PEC dos precatórios abriria espaço fiscal para incluir o novo Bolsa Família.

A área técnica do Ministério da Economia é contra a prorrogação do auxílio emergencial e também não vê com bons olhos a criação do auxílio temporário para custear a alta de combustíveis, gás e energia. Eles alegam também que a retomada econômica não deixaria brechas para que outra abertura no teto fosse justificada.