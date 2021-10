Prefeitura do Rio lança edital para residência médica em 2022 - Divulgação

Publicado 06/10/2021 12:21

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro lançou o edital para a abertura de vagas para os programas de Residência Médica para o ano de 2022. Serão ofertadas oportunidades em diversas especialidades, sendo 213 destinadas às unidades hospitalares e 150 para Medicina de Família e Comunidade, com atuação em clínicas da família e centros municipais de saúde da rede.

O tempo de duração dos programas de Residência Médica pode variar de dois a cinco anos, dependendo da especialidade escolhida. A bolsa concedida será no valor mensal de R$ 3.330,43, com exceção das vagas para Medicina de Família e Comunidade, que receberão um aporte de valor adicional.

As vagas oferecidas para unidades hospitalares são para Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Coloproctologia, Medicina de Emergência, Neurocirurgia, Obstetrícia e Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia/Traumatologia, Pediatria, Psiquiatria e Urologia, disponíveis nos hospitais municipais Lourenço Jorge, Jesus, Barata Ribeiro, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar, Piedade, Francisco da Silva Telles; além do Instituto Municipal Philippe Pinel e das maternidades Alexander Fleming, Fernando Magalhães e Carmela Dutra.

As inscrições poderão ser realizadas somente on-line, com o preenchimento do requerimento disponível no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos , entre às 10h do dia 14 de outubro de 2021 e às 23h59 do dia 21 de outubro. O valor da taxa é de R$150,00.