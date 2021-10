Cristo Redentor completa 90 anos nesta terça-feira (12) - O Dia/ Fábio Costa

O Dia/ Fábio Costa

Publicado 12/10/2021 15:54

Nesta terça-feira (12), o Cristo Redentor completa 90 anos. Além de movimentar uma enorme quantidade de visitantes todos os anos, a estátua também gera muito dinheiro.

Anualmente, o impacto econômico é de R$ 1,46 bilhão, dado referente a 2019. O número corresponde a R$ 7,31 bilhões a cada cinco anos e R$ 14,62 bilhões a cada 10 anos.

Só em impostos, o Cristo gera R$ 192,8 milhões anuais, o que pode render R$ 1,92 bilhão ao estado do Rio de Janeiro em 10 anos. As informações são do estudo Cristo Redentor 90+, produzido pela FGV e divulgado pelo Uol nesta terça-feira.



A estátua também gera muitos empregos no Rio. Ao todo, são 16.493 postos diretos, além de 4.900 indiretos. O levantamento também mostrou quanto gastam, em média, as cerca de 1,9 milhão de pessoas que visitam o Cristo anualmente. Confira:

35,1% são turistas internacionais - gasto médio de R$ 605,19;

44,6% são turistas domésticos - gasto médio de R$ 402,73;

12,2% são excursionistas - gasto médio de R$ 310,22;

8,1% são residentes na cidade do Rio de Janeiro - gasto médio de R$ 168,55.