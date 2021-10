A Expo Franchising ABF Rio irá cumprir o protocolo sanitário determinado pelas Regras de Ouro da Prefeitura do Rio. - Andre Cyriaco

Publicado 16/10/2021 08:00

Com o avanço da imunização da população e a flexibilização das medidas de distanciamento social, o setor de franquias aponta uma recuperação considerável no 2º trimestre deste ano. A pesquisa recentemente divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), revelou que o setor apresentou recuperação mantendo sua trajetória rumo a níveis pré-pandemia. O DIA conversou um especialista para mostrar como esse crescimento pode ser benéfico ao microempreendedor.



De acordo com o estudo, o estado do Rio apresentou um crescimento de 55,3% no faturamento geral, com mais de R$ 3,9 bilhões de receita no período, bem superior à variação do ano passado, frente a 2019, que foi de -39%. Já em número de unidades, o mercado fluminense expandiu 8,8%, totalizando 15.682 operações. Por conta desses números positivos, o entretenimento e lazer e hotelaria e turismo tiveram os melhores desempenhos proporcionais, com 800% e 400%, respectivamente, e ajudaram a puxar o resultado de 2021 sobre 2020.



Segundo Raquel Abrantes, coordenadora de mercado do Sebrae, a pandemia foi o que tornou os microempreendedores mais propícios a se arriscarem no meio econômico. Mesmo entendendo que todo investimento tem os seus riscos, de acordo com a coordenadora, o setor de franquias é bem seguro.



"A franquia já oferece toda estrutura, você começa a empreender com o negócio praticamente pronto. Por conta do mundo pós pandemia, muitos jovens têm apostado nas micro franquias. As coisas estão voltando, já percebemos um grande avanço. E as micro franquias são um ótimo investimento por terem os mesmo benefícios e requisitos de uma franquia normal. O índice de mortalidade de uma empresa como é de até 25% em uma média de dois anos. Enquanto a franquia gira em torno de 5%, o que é muito menor. Isso tudo aumenta o potencial do investidor", afirmou



Para melhor atender o microempreendedor, a ABF vai oferecer uma feira de franquias, a Expo Franchising ABF Rio. Os interessados terão acesso a cerca de 300 marcas com opções variadas de investimento, desde menos de R$ 10 mil a até mais de R$ 1 milhão. Com a ênfase no conceito de salão de negócios presencial, a expectativa da organização é movimentar R$ 100 milhões em negócios e receber 22 mil visitantes. A feira deste ano traz novidades em termos de conteúdo e áreas temáticas.



O presidente da ABF Secciona, Beto Filho, afirma que esse momento pós pandemia é um dos melhores para voltar a investir. "É normal o que o ser humano, depois de passar pro crises, viva uma fase de reação. E estamos nessa fase, coletivamente. O setor de franquias está preparado para receber essas pessoas que querem recomeçar a vida", afirma.



Segundo Beto, o aumento no faturamento geral é resultado da busca por bons resultados em um curto período de tempo. "Por uma questão de conhecimento técnico, por ter juros menores e por dar um bom resultado em um curto período de tempo, nós vemos o setor das microempresas crescendo exponencialmente. Desse modo, a micro franquia é muito procurada", concluiu.



Dicas para quem quer começar a investir



Raquel Abrantes separou 4 dicas para novos microempreendedores que visam ingressar no setor de franquias. A primeira delas é se identificar com produto, venda algo que se esteja dentro do seu domínio e que você se identifique. A segunda etapa é se planejar financeiramente para investir. Temos micro franquias que começam a partir de R$ 5 mil podendo ir até R$ 90 mil de investimento. Antes de assumir esse compromisso, se prepare financeiramente. A Terceira etapa é analisar muito bem as informações sobre a franquia que você deseja abrir, quanto você precisa pra investir, o tempo de retorno, a qualidade dos produtos. Por último, faça uma análise de mercado dentro da sua região, entenda o público alvo, e quais produtos atendem dentro da sua localidade.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes