Procon Carioca vai realizar um mutirão de atendimento em conjunto com algumas concessionárias de serviçosEdvaldo Reis

Publicado 15/10/2021 10:16 | Atualizado 15/10/2021 10:17

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, vai realizar, na próxima segunda-feira, 18, um mutirão de atendimento ao consumidor em conjunto com algumas concessionárias de serviços. A iniciativa, que faz parte da celebração dos 10 anos de atuação do órgão, contará com a participação da Light, Naturgy, Cedae e Zona Oeste. A ação acontecerá no prédio do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, das 10 às 16 horas.

“Nada mais justo do que comemorar com o consumidor o aniversário do Procon Carioca. Afinal, a palavra consumidor contempla todas as classes sociais, gêneros, etnias, orientação sexual e religiosa. Todos somos consumidores”, afirma Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca.

Os consumidores interessados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

Durante o atendimento, as queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões.

Nesses 10 anos de atuação, o Procon Carioca (Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) alcançou mais de 1 milhão de pessoas, por conta dos atendimentos em sete plataformas e ações como o programa ‘Procon Carioca Nos Bairros’. Foram mais de 5 mil fiscalizações, sempre em defesa dos direitos do consumidor carioca.

Além do mutirão do dia 18, o atendimento da equipe do Procon Carioca seguirá sendo feito no CASS, do dia 19 ao dia 22 de outubro, sem a presença das concessionárias.

"É a Prefeitura do Rio trabalhando sem trégua para o melhor atendimento às demandas do cidadão", afirma o secretário de Cidadania, Renato Moura.