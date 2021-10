Valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50 - Reprodução/Internet

Publicado 15/10/2021 11:10 | Atualizado 15/10/2021 11:11

Rio - A Mega-Sena pode pagar R$ 10,5 milhões neste sábado, 16, pelo concurso 2.419. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCaixaOficial no Facebook e canal Caixa no Youtube). O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Já o Super Sete pode pagar, nesta sexta-feira, 15, prêmio de R$ 300 mil pelo concurso 157. O Super Sete é o primeiro produto das loterias com o mote “colunas”, em que o apostador marca, no mínimo, um número em cada uma das sete colunas e no máximo três por coluna. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas, independentemente da ordem.

Onde apostar

As apostas para a Mega-Sena e Super Sete podem ser feitas até as 19h dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena.