Prefeitura do Rio volta a pagar salário dos servidores no segundo dia útil do mêsDIVULGAÇÃO

Publicado 18/10/2021 13:33

Rio - A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 18, o calendário de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas. A partir de agora, esses profissionais vão passar a receber no 2º dia útil do mês e não mais no 5º, como era antes. Em homenagem ao Dia do Servidor, comemorado no próximo dia 28, o município vai depositar os salários de outubro ainda mais cedo, no dia 1º de novembro, conforme anunciou o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, na última sexta-feira, 15.

"Em toda a gestão do prefeito Eduardo Paes, nós zelamos pelo pagamento do servidor dentro do calendário. Infelizmente esse compromisso foi descontinuado, e trabalhamos muito para devolver esse direito àqueles que trabalham duro pela cidade. Agora o servidor vai poder dormir tranquilo sabendo que o salário vai entrar e vai entrar no segundo dia útil", afirmou o secretário.

No texto, a iniciativa é justificada pela "necessidade de corrigir os efeitos perversos decorrentes da má gestão o dos recursos públicos realizada pela administração anterior, que precisou postergar o pagamento dos salários para um dia posterior à entrada de receita oriunda da arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) nos cofres municipais".

A decisão traz ainda, em caráter excepcional, a formalização do pagamento adiantado para o mês e outubro: "o pagamento referente à competência de outubro, mês em que se comemora o dia do servidor público, será realizado no primeiro dia útil", informou a prefeitura.

Confira o calendário de pagamento do 2º semestre

Salário de outubro - 01/11/2021

Salário de novembro - 02/12/2021

Salário de dezembro - 04/01/2022

Salário de janeiro - 02/02/2022

Salário de fevereiro - 03/03/2022

Salário de março - 04/04/2022

Salário de abril - 03/05/2022

Salário de maio - 02/06/2022

Salário de junho - 04/07/2022

Mais de 13 mil servidores receberam 13º salário de 2020 na última sexta



A Prefeitura também depositou, na última sexta-feira, o 13º salário devido de 2020 para mais de 13 mil servidores com vencimento bruto entre R$ 6.200,01 e R$ 7.000,00. O pagamento, que foi deixado em aberto pela última gestão, foi realizado dentro do calendário que prevê a quitação do benefício devido de forma escalonada até 2022.



Até o final do ano, o pagamento do abono devido será feito para 84% do funcionalismo e, até junho de 2022, para a totalidade dos funcionários. Em novembro, será a vez de mais de 7 mil servidores com vencimento bruto entre R$ 7.000,01 e R$ 7.700,00 receberem o 13º devido.



Em 2020, apenas 97.547 servidores, com salário bruto de até R$ 4 mil, receberam o 13º com o orçamento daquele ano — outros 100.024 receberão os valores pagos já com receitas de 2021, somando um total de R$ 936 milhões. Na prática, o orçamento de 2021 sofreu o impacto de duas folhas salariais a mais, chegando a 15 no total.