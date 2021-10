Evento aconteceu nesta terça-feira, 19, e contou com a presença do prefeito Eduardo Paes - Divulgação

Evento aconteceu nesta terça-feira, 19, e contou com a presença do prefeito Eduardo PaesDivulgação

Publicado 19/10/2021 14:04 | Atualizado 19/10/2021 14:07

Rio - A prefeitura do Rio de Janeiro assinou, nesta terça-feira, 19, um termo de cooperação técnica com as universidades Simonsen, em Padre Miguel, na Zona Oeste, e Cândido Mendes, em Ipanema, na Zona Sul, para ampliar a capacidade de atendimento à população. O compromisso foi firmado em cerimônia de celebração dos dez anos do Procon Carioca (Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), no Palácio da Cidade, em Botafogo.



A parceria permitirá que técnicos do Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria de Cidadania, capacitem alunos do curso de direito das instituições. Dessa maneira, eles poderão atender a população nos núcleos de práticas jurídicas dos campus universitários.



O prefeito Eduardo Paes, o secretário especial de Cidadania, Renato Moura, e o diretor executivo do Procon Carioca (Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), Igor Costa, participaram do evento.



“É um orgulho e uma alegria estar de novo como prefeito comemorando os 10 anos de uma instituição que, tenho certeza, daqui a alguns anos será centenária. Porque essas relações com o consumidor são cada vez mais consolidadas e representam o exercício pleno da cidadania. Que esse trabalho do Procon Carioca possa servir de exemplo para todo o Brasil, mostrando que é possível ter essa relação com o consumidor de forma salutar”, afirmou Paes.



O diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa, também falou sobre a relevância da assinatura do termo de cooperação para a ampliação da capacidade de atendimento. Ele destacou a necessidade de o serviço do órgão estar cada vez mais acessível aos cariocas.



“Estamos criando postos avançados numa parceria com instituições de ensino superior e vamos ter dentro dessas universidades pontos fixos do Procon Carioca para conseguir atender, efetivamente, a todos os cariocas”, disse.