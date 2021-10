Rio de Janeiro liderou com o preço médio mais alto para o etanol da Região Sudeste, segundo levantamento - Daniel Castelo Branco/Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 27/10/2021 16:17 | Atualizado 27/10/2021 16:20

Rio - Os postos de abastecimento da Região Sudeste registraram a segunda maior alta do Brasil para o preço do etanol na primeira quinzena de outubro, segundo o levantamento mais recente do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O combustível, que foi comercializado a R$ 5,243 nas bombas, apresentou um crescimento de 2% em relação ao fechamento de setembro, ficando atrás apenas do aumento registrado na Região Sul.

No recorte por estado, o Rio de Janeiro liderou com o preço médio mais alto para o etanol. O combustível foi comercializado a R$ 5,735. Já em São Paulo, o etanol foi encontrado pelo menor custo médio da região, a R$ 4,636. Ainda assim, as bombas paulistas registraram a maior variação para o combustível entre os estados da região, alta de 2,48% em relação ao mês anterior.

O mesmo cenário foi registrado para a gasolina, que alcançou seu patamar mais alto nos primeiros dias de outubro no Rio de Janeiro, com aumento de 1,47% e o litro à média de R$ 6,773. A maior alta para o combustível foi registrada nas bombas de Minas Gerais, com avanço de 1,87%, enquanto os postos de São Paulo comercializaram o litro da gasolina a R$ 5,930, menor valor médio da região, mesmo com o avanço de 1,56%.

“Os motoristas que abastecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo podem optar pela gasolina como opção mais vantajosa na hora de abastecer, baseado na relação 70/30, quando comparada ao etanol”, aponta Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O diesel e o diesel S-10 foram encontrados pelo maior preço médio em Minas Gerais. Os combustíveis foram comercializados a R$ 5,141 e R$ 5,204, respectivamente. Já em São Paulo estão os menores preços médios, com o tipo comum vendido a R$ 4,935 e o tipo S-10 a R$ 4,985. No recorte nacional, o primeiro foi encontrado a R$ 5,203 e o segundo a R$ 5,253.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.