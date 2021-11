Mesmo com instalação dos cilindros, o porta-malas da versão preparada mantém boa capacidade de 520 litros - Divulgação

Mesmo com instalação dos cilindros, o porta-malas da versão preparada mantém boa capacidade de 520 litrosDivulgação

Publicado 01/11/2021 08:00

Rio - O aumento da gasolina tem feito com que motoristas optem por instalar o kit-gás em seus veículos. De acordo com levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), somente no primeiro semestre de 2021, as instalações do Gás Natural Veicular (GNV) cresceram 64% no Brasil e 70% no estado do Rio de Janeiro . O crescimento da demanda acende um alerta sobre quais cuidados é preciso ter na hora da instalação, ou ainda, se é realmente vantajoso trocar a gasolina e o etanol pelo GNV.

De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa-RJ), Celso Mattos, é preciso procurar uma oficina homologada junto ao Inmetro para fazer a instalação do kit-gás. “É muito fácil ter acesso a essa informação. Basta realizar uma pesquisa em buscadores da internet que vai aparecer uma lista de oficinas cadastradas”, diz.

Além disso, Celso aponta que é importante que o motorista opte por comprar equipamentos novos e originais e que faça a manutenção no tempo recomendado. “É importante não aceitar o cilindro usado e fazer as manutenções regulares, pois fazendo com a periodicidade necessária se garante mais segurança”.

Outro ponto que Celso destaca é que o consumidor peça a nota fiscal e não tente economizar em nome da segurança dele e das demais pessoas. Geralmente, um kit gás de terceira geração custa entre R$2.500 a R$ 3 mil. Já o de quinta geração, o mais moderno, varia entre R$ 4 mil a R$ 5 mil.

“Não temos registros de acidentes com GNV em que a pessoa tenha feito todos os procedimentos corretamente. Em todos os casos em que ocorreram acidentes, os equipamentos foram instalados por empresas que não eram legalizadas, eram furtados ou oriundos de carros que foram incendiados. A diferença entre um kit totalmente original e um que use peças que não são novas gira em torno de R$500. É uma economia que não vale a pena”, conta.

O professor do curso de Engenharia Mecânica do Ibmec-RJ, Marcos Feghali, também ressalta que o motorista deve está com o carro em bom estado para fazer a instalação do kit gás. "Não se deve usar a conversão para solucionar o problema do carro. Primeiro é preciso está com o carro ok para, aí sim, realizar a conversão", aconselha.

Feghali também alerta para o fato que o motorista não deve tentar consertar nada do veículo por conta própria. "Quando tiver rodando com o carro não tente fazer nenhum tipo de conserto por conta própria e nem com mecânico que não é especialista em gás. O kit é muito seguro quando você trabalha dentro das regras", diz.



Vale a pena instalar GNV?

Ainda segundo Celso, cada motorista deve analisar a sua necessidade. Entretanto, para Celso, a conversão para GNV sempre vale a pena. "O retorno do investimento vai depender da quilometragem que o motorista roda. Quanto mais roda, mais rápido é o retorno. Porém, mesmo que a pessoa não rode tanto, o investimento se paga com o desconto no IPVA", opina.

No estado do Rio, a alíquota do IPVA cai de 4% para 1,5% após a instalação do GNV. Por conta disso, de acordo com Celso, é possível reparar um aumento da demanda de instalações de GNV no fim do ano, já que motoristas miram na economia para o ano seguinte.

Já Feghali, discorda. Para ele, o motorista deve analisar a sua realidade antes de optar pela instalação do kit gás. "Além do custo de instalação tem os gastos com vistoria e documentação. É preciso levar tudo isso em consideração. Se você não roda muito, como motoristas de táxi e aplicativos, aconselho a consultar um simulador de economia. Nele você coloca os seus dados e confere se esses custos serão amortizados pela futura economia no preço do combustível", diz.

O aumento da procura por GNV foi impulsionado pelos 15 reajustes da gasolina, que acumula uma alta de 63% nas refinarias. Ainda segundo o levantamento da Firjan, no Brasil, para cada real gasto com GNV, o motorista roda duas vezes mais em comparação a gasolina e ao etanol. No estado do Rio, essa relação é de 2,5 vezes.

Cuidados na hora da instalação

- Busque uma oficina que seja credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para a instalação do kit;

- Concluída a montagem, o veículo receberá um Certificado de Regularidade Veicular (CRV), atestando que os critérios estabelecidos pelo Inmetro e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para veículos a gás natural foram cumpridos;

- Com o certificado e o documento original do carro em mãos, o usuário deve comparecer ao Departamento de Trânsito local, para oficializar a instalação do kit em seu veículo;

Anote a dica

O site da Naturgy possui um simulador de economia em casos de instalação do GNV. Clique aqui para acessá-lo.