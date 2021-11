Equipe do Procon Carioca estará na Praça Saens Pena, na Tijuca, para atendimento à população nesta quinta-feira - Divulgação/Prefeitura do Rio

Equipe do Procon Carioca estará na Praça Saens Pena, na Tijuca, para atendimento à população nesta quinta-feiraDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 03/11/2021 15:45

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, estará com sua equipe nesta quinta-feira, 4, na Praça Saens Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio, para atendimento à população. O consumidor poderá registrar reclamações contra qualquer empresa ou pedir renegociação de dívidas.

A ação itinerante na Tijuca é mais uma edição do programa Procon Carioca nos Bairros e acontecerá em conjunto com a Van do 1746. Assim, além das demandas de consumo, outros serviços relativos ao atendimento via 1746 também estarão disponíveis no local, assim como a equipe da Light.

Durante a ação, que vai ter atendimento das 10h às 16h, os consumidores interessados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. As queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões.

“Nosso objetivo é contemplar um maior número de consumidores, em especial, aqueles que não possuem acesso à internet e outras formas de atendimento”, diz Renato Moura, secretário de Cidadania.

“Muitas demandas podem ser encaminhadas, garantindo aos consumidores uma solução satisfatória", completa Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca.