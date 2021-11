Segundo o edital, não haverá aumento real da tarifa atual da Cedae - Foto: reprodução internet

Publicado 08/11/2021 12:59

O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, nesta segunda-feira, 8, o edital da fase 2 de concessão da área remanescente dos leilões dos serviços prestados pela Cedae, em um evento no Palácio Guanabara. Nesta nova etapa, o projeto vai garantir a universalização dos serviços de saneamento para mais 21 municípios e 2,7 milhões de pessoas.



Serão cerca de R$ 4,7 bilhões em investimentos que, somados com as outorgas, vão gerar cerca de R$ 7,3 bilhões em impactos na economia do estado durante os 35 anos de concessão.



O leilão está programado para ser realizado no dia 29 de dezembro. Os municípios que integram a área de concessão do bloco 3 são: Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Itatiaia, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (Zona Oeste/AP-5), São Fidélis, São José de Ubá, Sapucaia, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras.



A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, e o diretor do BNDES, Fábio Abrahão.



“A concessão dos serviços de saneamento já está mudando a história do nosso estado. Conseguimos reunir mais municípios nesta segunda etapa, e agora mais pessoas serão beneficiadas com os serviços de saneamento. Nossa expectativa é que seja mais um sucesso, como na primeira fase. Serão mais investimentos e ainda mais pessoas beneficiadas”, disse o governador Cláudio Castro.



A nova modelagem prevê R$ 4,73 bilhões de investimentos nos 21 municípios. O valor da outorga mínima, que nada mais é do que a taxa paga por um operador privado para operar um serviço público, é de R$ 1,16 bilhão, com um total de R$ 1,5 bilhão de outorga variável para os municípios em 35 anos. Além disso, também estão previstos R$ 23,6 bilhões de investimentos em operação e manutenção ao longo do período.



Segundo o edital, não haverá aumento real da tarifa atual da Cedae. A tarifa social, que hoje alcança 13 mil pessoas, chegará a 136 mil pessoas. Com o novo projeto a expectativa é de geração de 4,7 mil empregos diretos e indiretos.