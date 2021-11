CPI dos royalties do petróleo vai apresentar relatório final nesta segunda-feira - Octacílio Barbosa/Foto de arquivo

Publicado 08/11/2021 16:47 | Atualizado 08/11/2021 16:50

Rio - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a queda na arrecadação das participações especiais e royalties vai apresentar seu relatório final nesta segunda-feira (8). Instituída pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), e presidida pelo deputado Luiz Paulo (Cidadania), a CPI estima que o estado do Rio de Janeiro poderá receber um reforço no caixa de cerca de R$ 25 bilhões, até 2030, graças ao aumento das fiscalizações dos repasses, principal foco de atuação dos parlamentares.

“A CPI abriu caminho para que, daqui por diante, o comportamento das concessionárias mude em relação ao Rio de Janeiro. É preciso que compreendam, de uma vez por todas, que somos parceiros e estamos no mesmo barco. As concessionárias não podem lesar o estado, os municípios produtores e a União”, afirma o deputado Luiz Paulo.

O relatório, assinado pelo líder do governo na Alerj, deputado Márcio Pacheco (PSC), tem 270 páginas e trará uma série de recomendações sobre os critérios de abatimento dos repasses ao estado.