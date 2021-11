Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni - divulgação

Publicado 11/11/2021 16:53 | Atualizado 11/11/2021 16:55

Brasília - O governo publicou nesta quinta-feira (11), em edição extra do Diário Oficial da União, a exoneração, a pedido, do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. De acordo com a pasta, ele retorna ao Congresso Nacional para apresentar emendas individuais como deputado federal ao Orçamento de 2022.

A assessoria do ministério afirmou ainda que Onyx deve retornar ao cargo de ministro em até dez dias.