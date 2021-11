Aposentados e pensionistas que ganham mais que um salário mínimo começam a receber nesta quarta-feira - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 11/11/2021 18:44

Após o projeto piloto do auxílio inclusão, que oferece meio salário mínimo (R$ 550) a pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), começar a ser realizado em São João Batista, no interior de Santa Catarina, o Ministério da Cidadania afirmou que já é possível solicitar o benefício em todo o país.

O incentivo no valor de meio salário mínimo é destinado às pessoas com deficiência que recebem o BPC e conseguem entrar no mercado de trabalho.

Para ter direito ao Auxílio Inclusão, o trabalhador tem que ter renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos, estar com o Cadastro Único em dia e receber ou ter recebido pelo menos uma parcela do BPC nos últimos cinco anos. De acordo com as regras do incentivo, se o vínculo empregatício for encerrado, o cidadão pode solicitar o retorno ao BPC sem passar pelas análises preliminares. O objetivo é estimular o ingresso e a permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.



"Toda a sociedade vai ganhar. A pessoa com deficiência recebe estímulo financeiro para ingressar e permanecer no mercado de trabalho e a pessoa sem deficiência terá oportunidade de convívio em uma sociedade plena. Além disso, o empregador vai conseguir cumprir a lei de cotas", destacou o diretor de Benefícios Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério da Cidadania, André Veras.

Morando há mais de um ano em São João Batista, a advogada Andrieli Raimundo Santos, de 35 anos, não conseguia arrumar emprego. As ofertas até apareciam, mas as remunerações eram muito baixas. Portadora de mielite transversa, ela se locomove em cadeira de rodas e, por receber o BPC, tem direito a um salário mínimo mensal. Andrieli foi a primeira a solicitar o Auxílio Inclusão, que entrou em operação em 1º de outubro.

"É uma segurança a mais. Estou gostando da função [no novo emprego] e vou dar o meu máximo, mas se não der certo continuo amparada", disse ela.